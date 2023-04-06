МЧС: Верните контрольные полномочия!
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Лаура Тусупбекова
Обсуждение на пленарном заседании Мажилиса ратификационного соглашения об условиях деятельности в Казахстане международного Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий ожидаемо вышло за пределы сути документа. Депутатов, как и жителей страны, тревожит уровень готовности к стихийным бедствиям, в частности к землетрясениям. Как выяснилось, тревога эта небеспочвенна, так как в целях снижения давления на бизнес снизились и контрольные функции, в том числе и структур МЧС в сфере строительства. Иными словами, застройщики строят как придется и из чего придется...