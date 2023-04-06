МЧС: Верните контрольные полномочия!

Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории Казахстана предусматривается обеспечение необходимых условий пребывания на территории данного центра для выполнения своих целей и задач как международной организации.

Как отметил глава МЧС Юрий Ильин, с 2016 года совместно с чрезвычайными ведомствами стран региона, международными и неправительственными организациями центр реализовал и продолжает реализацию более 30 программ и проектов в сфере снижения риска бедствий и чрезвычайных ситуаций, в том числе в качестве исполнительного агентства. Одиннадцать проектов напрямую обеспечивают вклад в развитие Республики Казахстан.

Центром на сегодня совместно с партнерами разработаны и размещены на сайте более 60 исследовательских, аналитических, методических разработок, учебно-методических, информационных и отчетных материалов в сфере снижения рисков бедствий и чрезвычайных ситуаций. В настоящее время по поручению Главы государства прорабатывается вопрос придания центру статуса Секретариа­та Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств.

– За период существования центр становится активным участником по привлечению перспективных проектов ведущих международных организаций. Принятие настоящего законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского и местного бюджетов и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, – сказал Юрий Ильин.

С поддержкой соглашения у депутатов вопросов и возражений не возникло. Народные избранники были озабочены тем, насколько готова наша страна, где более 40% территории подвержено землетрясениям, к предупреждению и устранению катастрофических последствий возможной стихии.

– Нам недавно в структуру МЧС передали Институт сейсмологии, который на протяжении долгих лет практически не финансировался должным образом на предмет прог­нозирования и мониторинга подземных толчков. По поручению Главы государства прежде всего в Алматы за счет местного бюджета до конца года будет передано более 30 станций, которые помогут более детально проводить анализ рисков землетрясений. Я думаю, что подобная работа должна распространиться на все сейсмоопасные регионы, мы будем в дальнейшем этот вопрос прорабатывать, чтобы была развита сеть сейс­мостанций, – пояснил Юрий Ильин.

Как отметил министр, сейчас важно разработать систему раннего оповещения. Он также констатировал, что в Казахстане усилены нормы проектирования и строительства в сейсмоопасных регионах, но их соб­людение – обязанность проектных организаций, застройщиков, и качество строительства во многом зависит именно от них.

Депутат Константин Авершин, напомнив, что основной причиной масштабной трагедии в Турции называются качество строительства и халатное отношение к сейсмоустойчивости, попросил пояснить, что под­разумевает проведение визуального сейсмоаудита в Алматы, решение о чем было принято недавно.

– У нас достаточно богатый опыт, мы имеем инфраструктуру и специалистов – это подразделение КАЗНИСА, которое в том числе дислоцируется в Алматы, для того чтобы они провели не только визуальный осмотр. У них есть инструментальный анализ, который позволит более детально определить качественное состояние любого здания. Сейчас мы рассмат­риваем вопрос по приобретению современного оборудования, которое используется во многих странах мира и может давать заключение по конкретным элементам конструктивных особенностей на предмет того, выдержит то или иное здание или не выдержит. Дополнительно акиматом Алматы предусматривается привлечение экспертов, которые дают свои заключения, рассматривается вопрос привлечения специалистов из Японии, – сказал министр.

Ну а пока остается одна проблема – введенное эмбарго на проверку бизнеса, в том числе и строительного. Государство, желая поддержать бизнес в стране, упростило многие процедуры, ввело запрет на проверки. Результат тому – падающие, образно говоря, от царапины ногтем стены какой-нибудь новостройки, возведенной без проверки и контроля.

– Что нужно для того, чтобы изменить ситуацию? – прямо спросил главу МЧС спикер палаты Ерлан Кошанов.

– Если МЧС отвечает за вопросы безопасности, в том числе по сейсмике и пожарной безопасности, нам необходимо вернуть норму, наделяющую полномочиями вести контроль за рассмотрением проектов и введением в эксплуатацию объектов. Зачастую мы приходим только через год на объект, который построили, а там есть такие нарушения капитального характера, которые просто невозможно уже исправить, – ответил министр.

Также, согласно повестке, Мажилис утвердил режим на казахстанско-турк­менской государственной границе, ратифицировав Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о режиме казахстанско-турк­менской государственной границы.