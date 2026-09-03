МЧС возглавил Мурат Муханов

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Указом Главы государства Муханов Мурат Сейтмолдаевич назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Родился в 1985 году в Мангистауской области. Окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК, Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны.

Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом нормативно-технического отдела Управления по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций Мангистауской области.

С 2006 по 2014 гг. работал на различных должностях в структуре Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

2014-2017 гг. — начальник отдела контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности, начальник Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Мангистауской области.

2017-2020 гг. — заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

2020-2023 гг. — начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

2023-2024 гг. — временно исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК.

С апреля 2024 года по настоящее время работал начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области МЧС РК.

В июне 2026 года назначен на должность руководителя аппарата МЧС.