МЧС возглавил Мурат Муханов

Указ о назначении опубликовала Акорда
Указом Главы государства Муханов Мурат Сейтмолдаевич назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Родился в 1985 году в Мангистауской области. Окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК, Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны.
Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом нормативно-технического отдела Управления по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций Мангистауской области.
С 2006 по 2014 гг. работал на различных должностях в структуре Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
2014-2017 гг. — начальник отдела контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности, начальник Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Мангистауской области.
2017-2020 гг. — заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
2020-2023 гг. — начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
2023-2024 гг. — временно исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК.
С апреля 2024 года по настоящее время работал начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области МЧС РК.
В июне 2026 года назначен на должность руководителя аппарата МЧС.