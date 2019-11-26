Мебельный цех горел в Алматы

Фото пресс-службы ДЧС Алматы
Пожар в цеху по изготовлению мебели произошел в Алматы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ДЧС города.
"26 ноября в 15ч.53минут силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова по адресу Райымбека 312/2. На пути следования препятствия создавали автозаторы. Пожарные расчеты прибыли за 8 минут", - говорится в сообщении.
В ходе разведки с места пожара установлено сильное задымление с помещения мебельного цеха по изготовлению мебельных фасадов.
Для обнаружения очага горения задействованы 2 звена газодымозащитной службы с использованы средства технической разведки – тепловизоров.
"Принятыми мерами возгорание ликвидировано меньше чем за час, в 16.55", - добавили в пресс-службе.