​Мечта Айтолкын должна сбыться

В Экибастузском филиале партии «Нур Отан» состоя­лось заседание «круглого стола», на котором в рамках партийного проекта «Кедергісіз келешек» рассматривались вопросы, касающиеся трудоустройства людей с ограниченными возможностями. В мероприятии приняли участие представители отдела занятости и социальных программ города, Национальной палаты предпринимателей.

Организаторы встречи проконсультировали изъявивших желание работать. Тут же некоторые работодатели предложили вакансии специально для инвалидов. К примеру, представитель ИП «Немере» объявил о наличии вакансии краснодеревщика.

Были и те, кто получил конкретные рекомендации по открытию собственного дела. Так, инвалид 3-й группы Айтолкын Асайынова рассказала о том, что желает заняться бизнесом. Городской филиал партии ранее уже предоставил ей работу, но все же ее не покидала мысль реализовать в будущем свою мечту – открыть швейный салон. Она была проконсультирована специалистами палаты предпринимателей в плане того, какие процедуры нужно пройти для достижения цели.

– Я, мать двоих детей, получила работу в горфилиале партии. Спасибо большое. И все же я всегда мечтала открыть швейный салон. Мне рассказали, как обучиться и получить микрокредит на открытие собственного дела, – говорит А. Асайынова.

А в Павлодаре фонд «Даму» совместно с ОФ «Благотворительный фонд «Құс жолы» приступили к реализации проекта «Жұлдыздарға қара» – «Посмот­ри на звезды» по поддержке предпринимателей с ограниченными возможностями.

Как рассказал волонтер ОФ «Благотворительный фонд «Құс жолы», ведущий маркетолог АО «Казкоммерцбанк» Дастан Колдабаев, проект «Жұлдыздарға қара» – «Посмотри на звезды» существует уже много лет. Главные его цели – стимулирование развития предпринимательства в республике, трудоустройство людей с ограниченными физическими возможностями с помощью выделения грантов на целевое развитие бизнеса. В нынешнем году на участие было подано девять заявок. Три наиболее перспективных предпринимателя получат возможность развить свой бизнес за счет гранта в 300 тыс. тенге. Среди проектов, которые претендуют на гранты, – ателье, мастерская по ремонту обуви, производство и доставка молока и молочной продукции.

Кроме того, соискатели грантов представили жюри собственные разработки. В частности, один из проектов касался 3D-моделирования, с помощью которого можно изготавливать запчасти, изделия из пластмассы и элементы одежды.

– В прошлом году две женщины получили грант на швейное и вязальное оборудование. Сейчас каждая из них имеет хороший заработок, что очень важно для людей, живущих на пособие, – отметила председатель областного центра социальной адаптации женщин-инвалидов «Мөлдір» Нагима Багирова. – Надеюсь, что и сейчас у претендентов все сложится удачно.