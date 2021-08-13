Мечта молодого учителя

Цель – преподавать казахский язык – Ксения поставила себе еще в средней школе. И вот она достигнута: с нового учебного года она учитель казахского языка и литературы в седьмых классах одной из уральских школ.

Родилась и выросла Ксения в селе Бударино Акжаикского района ЗКО. В селе с двухтысячным населением сегодня живут лишь пять семей славянской национальности. Государственный язык знают все, но большинство предпочитает общение на русском.

– Старшее поколение, конечно, знает значение основных слов и выражений. Но стесняется свое­го произношения. Получается замкнутый круг – чем меньше говоришь, тем, как правило, хуже произношение. У меня в этом плане сложилось по-другому. Когда пошла в школу, закрыли русский класс, поэтому обучалась на казахском, – рассказывает девушка. – Сначала хотела быть учителем русского языка, потом решила, что хочу преподавать казахский. Хотела доказать себе и другим, что не будучи носителем языка, его можно выучить на том уровне, чтобы можно было преподавать.

И она добилась этого. Окончив гуманитарно-технический колледж по специальности «Учитель казахского языка и литературы в русских школах», она работает в школе куратором (исполняю­щим обязанности классного руководителя), а с нового учебного года будет преподавать казахский язык и литературу в седьмом классе. В свои 20 лет Ксения Викторовна, пожалуй, самый молодой учитель казахского языка.

В семейном кругу она разговаривает на казахском лишь с младшим братом, чтобы он как можно больше практиковался. Артем учится в 9-м классе, старшая сестра оценивает его знания, как средние.

По ее мнению, если в семье общаются на русском, то в большинстве случаев основным мотиватором в изучении казахского языка должен выступить школьный учитель.

С 2016 года обучение в школах идет по обновленной программе. Учебник дается лишь в помощь учителю, который сам разрабатывает методические пособия для ведения уроков.

– Год уйдет на выбор и отработку технологий. Дети разного уровня подготовки, и для меня важно, чтобы методика преподавания подошла каждому, – говорит учитель. – Сейчас по программе часы казахского сократили. Кроме того, совместили их с литературой. Возможно, это связано с тем, что за последние годы значительно вырос показатель владения государственным языком в целом по стране. Но от этого не легче тем, кто не знает язык. За сорок минут урока нужно объяснить новую тему, провести опрос по предыдущей. Как не проверить домашнее задание, хотя это и не требуется? Иначе какой в нем толк? Нужно помнить, что результат вдохновляет. Если у ребенка получается, он будет заниматься, стремиться к знаниям. Иначе просто махнет рукой. Не у каждой семьи есть возможности нанимать репетитора.

Возможно, это переживания молодого учителя – справится ли, оправдает доверие? Но подобное мнение, что часов на изучение казахского в русской школе нужно больше, и опасение по поводу результатов высказывают и более опытные коллеги.

– Языку нужны сочинения, изложения и диктанты, в них и грамматика, и орфография, и умение выразить свои мысли. Языку нужно живое общение – чтение, говорение. Сейчас много дополнительных возможностей для изучения – мультфильмы, фильмы, песни на казахском с субтитрами. Но где, как не на уроке, использовать эти лайф­хаки, чтобы это вошло у учащихся в привычку? Еще одним инст­рументом мотивации может стать культура, изучение обычаев, традиций.

Для самой Ксении приобщение к языку началось с поэзии. Уже в средней школе она зачитывалась казахскими авторами. Со стихами любимых поэтов – Абая Кунанбаева и Кадыра Мырза Али – с 2017 года она постоянный участник различных конкурсов. В этом году на областных Абаевских чтениях завоевала первое место, а на республиканском конкурсе владения государственным языком – Гран-при.

– Только у Абая есть прекрас­ные стихи обо всех временах года, а у Кадыра Мырза Али мне нравятся произведения, побуж­дающие к изучению языка. Конкурсы – это тоже своего рода мотивация к изучению. У детей очень развит соревновательный дух. Поэтому необходимо охватить участием в самых разнооб­разных конкурсах как можно больше школьников и студентов. Мы гордимся Абаем – философом, просветителем и поэтом, благодаря которому весь просве­щенный мир знает Казахстан. Но никакой перевод не передаст красоту языка. Нельзя призывать иностранцев читать Абая в подлиннике, но я считаю, что каждый казахстанец обязан выучить язык ради этого, – говорит молодой учитель.