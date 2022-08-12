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Мечта на пользу дела
Елена Ульянкина

По инициативе преподавателя-волонтера Ерлана Рахимова в Караганде открылся бесплатный языковой центр «Шырақ».

– Я хочу, чтобы в Казахстане открывалось больше таких цент­ров, где все желающие могли бы бесплатно изучать государственный язык. Это моя мечта, – признался преподаватель-волонтер Ерлан Рахимов во время занятия.

Надо сказать, что в Караганде он персона известная. Ерлана знают как человека, который ведет и пропагандирует здоровый образ жизни, а также как преподавателя английского и турецкого языков.

– Недавно я в Facebook написал пост о том, что хочу сделать что-то полезное для Караганды и для ее жителей, – рассказывает Ерлан Рахимов. – И люди стали мне отвечать, что интересуются изучением казахского языка. Я знаю, что у нас в городе работают разговорные клубы, но новичкам там сложно, потому что у них нет базы: ни словарного запаса, ни знаний об образовании времен глаголов и склонении по падежам. И вот я подумал: а почему бы мне не открыть бесплатные курсы изучения государственного языка?

Воплотить эту идею в жизнь Ерлану помог аким Караганды Ермаганбет Булекпаев. Оказалось, что градоначальник читает его посты в Facebook. Аким пригласил преподавателя к себе и предложил ему реализовать совместный образовательный проект. Власти выделили помещение. В результате возник языковой центр «Шырақ», что можно перевести как «Светоч». Сейчас он располагается в библиотеке на улице Жамбыла, 151. Занятия в офлайн-режиме проходят раз в неделю. Хотелось бы чаще, но плотный рабочий график сдерживает волонтерский дух Ерлана Рахимова.

В языковом центре «Шырақ» прошли уже два занятия, которые посетили более 20 карагандинцев.

– Во главу угла я ставлю коммуникативную методику преподавания языка, – объясняет Ерлан Рахимов. – Она подразумевает прохождение теоретического материала и последующее закрепление его на практике. То есть сначала мы изучаем правила, например, притяжательные или падежные окончания, но не так, как это было в школе, а во время беседы. Пока теоретический материал я объясняю без привязки к жизненным темам. Но дальше идет практика. Мы строим предложения, исходя из ситуации, которая может прои­зойти в повседневной жизни: на улице, в магазине, на работе.

Наш герой признается, что у него нет опыта преподавания государственного языка. Поэтому те занятия, которые он проводит в центре «Шырақ», он называет экспериментальными.

– Раньше меня много раз просили открыть курсы казахского языка, но я долго отнекивался, – продолжает Ерлан. – А потом все обдумал и решил попробовать в качестве эксперимента. Применил методику, которую использовал при преподавании турецкого языка. И она легла, как родная. В принципе, это неу­дивительно, ведь казахский и турецкий языки относятся к одной языковой группе.

В помощь новичкам Ерлан создал WhatsApp-группу, где общается со своими учениками, дает им задания и отправляет обучающие видеоролики. Их, надо сказать, он снял самостоя­тельно. В 20-минутных видео карагандинец просто и ясно объясняет принципы склонения по падежам, применения притяжательных окончаний и образования времен глаголов. Одновременно с этим педагог пополняет новыми словами лексикон своих зрителей. Эти видеоуроки размещены в YouTube, на канале под названием Yerlan Bey.

Пока Ерлан Рахимов ведет занятия один. Но ожидается, что в августе в центр «Шырақ» придут и другие волонтеры, которые будут преподавать не только казахский, но и английский язык.

Надо сказать, что бесплатные языковые центры и разговорные клубы пользуются популярнос­тью у жителей Карагандинской области. К примеру, в Караганде изучение государственного языка идет в разговорных клубах «Мәміле» и «Тағылым», в Темиртау – «Бастау», Балхаше – «Маржан сөз», Сарани – Til.kz, Сатпаеве – «Қоңырау». Их посещают сотни людей разных национальностей, в том числе и казахи, которые в детстве не имели возможности освоить родной язык. Совместные усилия волонтеров и властей дают положительные результаты. За последние 10 лет в Карагандинской области стало больше людей, которые знают казахский. Если в 2011 году тех, кто не владеет государственным языком, было 57,5% от всего населения региона, то к 2022 году их количество уменьшилось на 15%.

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