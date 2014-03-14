Мечта сбылась, ждем продолжения

Сбылась мечта поклонников нашего столичного клуба, да и всех болельщиков Казахстана, не равнодушных к хоккею, – «Барыс» прошел первую стадию плей-офф. Континентальная хоккейная лига, появившись шесть лет назад, дала уникальный шанс развитию одного из самых зрелищных видов спорта в республике. Популярность игры на льду возросла настолько, что тысячи мальчишек и девчонок стали брать клюшки в руки и мечтать о том, что они когда-нибудь будут выступать в форме кокшетау­ского «Арлана», павлодарского «Иртыша», усть-каменогорского «Казцинк-Торпедо», карагандинской «Сарыарки», женских команд «Айсулу» и «Томирис», астанинского «Барыса» и, конечно же, сборной Казахстана.

«Барсы» заставили о себе говорить с первого же сезона выступления в международной лиге, на сегодня объединяющей восемь стран. Мы стали постоянными участниками стадии плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. И если первые три года на нашем пути неизменно вставал грозный казанский «Ак барс», ставший впоследствии двукратным обладателем второго по значимости клубного трофея в мире (наверное, никто не поспорит, что энхаэловский Кубок Стэнли пока самая заветная награда). Но уже в 4-м и 5-м сезонах мы вполне могли подняться ступенькой выше. Все помнят захватывающие поединки с магнитогорским «Металлургом» и челябинским «Трактором», когда лишь судейские ошибки и травмы вратарей остановили нас в шаге от мечты.

В этом же сезоне «Барыс» стал еще более великолепным. Самая результативная команда КХЛ – больше всех забитых шайб, серия разгромных побед над соперниками и второе место в конференции «Восток» говорят о многом.

Нам выпала честь сражаться с самой прогрессирующей командой Лиги – екатеринбургским «Автомобилистом», кстати, по турнирным показателям именно по восточной конференции этот клуб стал едва ли не лучшим. И пусть в сводной таблице уральцы стояли ниже астанинцев, но именно их относили к фаворитам в нашей паре.

«Барыс» смог доказать обратное. Дважды победив дома в овертаймах и дважды в гостях в основное время, клуб из Астаны стал единственной командой Востока (к удивлению очень многих специалистов), который завершил первый круг с «сухим» счетом в серии – 4:0. Но игры были непростыми, заканчивались каждый раз с разницей лишь в одну шайбу.

Вот и в решающей встрече битва шла до последних секунд. Наша команда смогла сдержать отчаянный порыв екатеринбуржцев в первом периоде. Более того, до определенного времени мы даже вели со счетом 2:0 – точными брос­ками отметились Роман Савченко и Константин Романов. Но потом уральцы с удвоенной яростью усилили натиск и смогли отквитать одну шайбу. А то, что творилось на последних минутах встречи, и вовсе вызывало уважение к россиянам, раз за разом буквально перепахивавшим лед у наших ворот. Но тут роль лидера взял уже на себя ветеран казахстанского хоккея – голкипер Виталий Еремеев, показавший пластику и реакцию 18-летнего гимнаста. Его вклад в общую победу над «Автомобилистом» велик. Не стоит забывать и о том, что он у нас фактически единственный вратарь топ-уровня. Ари Ахонен получил перелом ключицы в одной из первых игр.

Хотелось бы отметить и тройку Николая Антропова, которая взяла на себя груз ответственности по забиванию голов. Ведь наше лучшее североамериканское нападение в лице Боченски, Бойда и Доуса фактически было нетрализовано. Но и они внесли свой вклад, отняв немало сил у обороны и нападения Екатеринбурга, которые персонально играли именно против них. Надеемся, что в следующих матчах наши легионеры все-таки станут чаще поражать ворота противника.

Итак, мы одержали историческую победу, впервые выйдя в ¼ розыгрыша Кубка Гагарина. Сейчас наступает небольшая передышка – мы все еще ждем своего соперника по следующему раунду (повторимся, игры на Востоке идут жестокие, кроме нас никто еще не смог добиться четырех побед подряд). Увидим же мы своих любимцев 21 марта, когда они вновь под град аплодисментов выйдут на лед Дворца спорта «Казахстан».

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

фото с сайта ХК «Автомобилист»