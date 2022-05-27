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Мечта в объективе
Дина Устиненко

О прекрасном зеленом мегаполисе у подножия величавых гор, о городе с особым пульсом, особой энергией и открытой красивой душой мы сможем не только рассказать своим потомкам, но и показать уникальные снимки фотографа – «алматиста» Максима Золотухина.

В Центральном государственном музее Республики Казахстан целый месяц будет представлена вниманию посетителей выставка его работ «Сама мечта».

С каждым годом урвать у прог­ресса тот самый кадр становится все сложнее. Постоянно уплотняю­щаяся застройка «жемчужины Алатау», уменьшение зеленых насаждений и ухудшение экологической обстановки в городе делают труд фотографа архисложным.

– Бывает и такое, что хорошего кадра ждешь несколько недель, – делится лауреат премии Союза журналистов Казахстана и многих международных конкурсов Максим Золотухин.

На выставке представлено 35 работ, посвященных исключительно городу Алматы. В фотографиях запечатлены сюжеты из жизни города: Алматы на восходе солнца, на закате после дождя, во время летних сумерек и зимних туманов. У каждой работы своя история, случайных кадров нет. Самая необычная из них – гостиница в тумане. На фоне сплошного тумана, всех оттенков серого, словно корабль, пробившийся сквозь морскую гущу, горделиво выплывает с золотистой короной символ города, одна из главных достопримечательностей Алма­ты – гостиница «Казахстан». Много споров вызвала эта фотография. Кто-то посчитал это смогом, а не туманом, а кто-то – и вообще фотошопом. Но работа реальная, не под «фанеру».

– Я увидел в окно, что на город опускается туман, очень густой, необычный, – говорит Максим. – Была уже поздняя ночь. Мы собрались с коллегой Павлом Михеевым и запечатлели это. Съемку проводили с Кок-Тобе. В дальнейшем я несколько раз пытался повторить и пытаюсь до сих пор, но подобного кадра так и не получается. Туманы непредсказуемы, их надо ловить.

Увлекаться фотографией Максим начал еще в школе. Свои первые кадры делал, как и большинство сверстников, на фотоаппарат «Смена-8М». О другой профессии даже не думал и после школы поступил в КазГУ на факультет журналистики. И уже там начались первые серьезные работы.

– Изначально я был и пишущий, и снимающий журналист, – делится автор выставки. – Но со временем понял, что фотография мне гораздо ближе. За годы работы фотокорреспондентом получилось, что увлекся общевидовыми фотографиями, по банальной причине – проиллюстрировать ими материалы гораздо проще, да и список тем обширен. Постепенно это переросло в одно из основных направлений моего творчества.

Алматы город красивый, но капризный, как восточная чаровница. То поманит роскошным рассветом, то прогонит серой тревожной пеленой. И казалось бы, вот он – заветный кадр, а вот и нет, не успел!

Дома у Максима всегда на пороге в боевой готовности снаряжение и заряженная камера. Бывает, просто соскакивает, хватает сумку и бежит. А на часах может быть и 4 утра, и 2 часа ночи. Жена давно не удивляется, даже не спрашивает, понимает. Супруга фотографа Наталья Фаворская – художник. Два творческих человека под одной крышей, как ни странно, уживаются отлично. Супруги даже считают это залогом счастливого брака. Говорят, что творческим людям легче понять и принять потребности друг друга. Ну а главное, конечно, то, что они с уважением относятся к увлечениям друг друга.

Если провести рейтинг фотографов, чьи авторские права нарушаются чаще всего, Максим однозначно войдет в пятерку самых «похищаемых» авторов.

– Случаев незаконного использования моих работ очень много, точно не считал, это десятки тысяч нарушений, – сетует фотограф. – Во всех сферах, где может быть применена фотография, я их вижу. На строительных заборах, сайтах, в СМИ, в рекламе. Даже печатают на открытках, продают на магнитах в сувенирных лавках. Но сейчас меня радует, что дело двигается, и не только я, но и многие другие фотографы начинают бороться за свои права. Думаю, что мы, так или иначе, наведем порядок в этой сфере.

За окном бушует май. Психологи утверждают, что этот месяц – самый счастливый в году, фотографы с ними согласны. Умопомрачительные рассветы, мягкие закаты, нежность свежей листвы и буйство весенних цветов. Майских кадров в работе фотопромоутера Алматы Максима Золотухина больше всего. И в каждом из них присутствуют не только красота города и профессионализм фотографа, но и особое, майское настроение автора.

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