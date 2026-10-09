Мечтай и твори

Мы познакомились в его мас­терской на площадке креативных индустрий Foundry, которая была запущена в 2024 году. Здесь бесплатно предоставляют пространство музыкантам, театральным коллективам и художникам. За это время вокруг площадки сформировалась экосистема из более чем 80 партнеров в сферах IT, зеленых технологий, коммерциализации науки и социальной инклюзии.

Сейчас Сергей работает арт-директором галереи, которую называет «чистым листом». В его распоряжении целый этаж площадью около 500 кв. м. Пол здесь пока бетонный, стены не видели штукатурки, но Сергея это совсем не смущает, потому что главное – ощущение творческой свободы. На самой длинной стене аккуратно висят лекала, посередине стоит большой раскройный стол, рядом готовые изделия, ткани и три вида швейных машин, которыми мастер особенно гордится.

– О таких условиях можно только мечтать. Я безгранично благодарен фаундерам за то, что предоставили мне такие возможности. Это мой экс­периментальный цех, без которого не обходится ни одно швейное производство. Здесь можно творить, – признается он.

Сергей снимает с вешалки рубашку с дерзким черно-оранжевым принтом.

– Это одна из моих последних разработок для сотрудников финансовой компании. Вещь создана из водо- и ветро­защитной ткани. Это однослойные дождевики, которые помещаются в карман и подходят для изменчивой алматинской погоды. Они будут выпус­каться под моим брендом «Парасолька», – рассказывает он.

Еще одна его разработка уже нашла отклик у покупателей – одежда из солнце­защитной ткани под брендом Sunсей, в которой можно загорать, не сгорая. Свое ремесло он не называет модой в привычном смысле. За его плечами сотрудничество с известными казахстанскими дизайнерскими домами, чью одежду демонстрировали и продавали в Милане, Нью-Йорке и Берлине.

– Я думаю, что креативная индуст­рия – это большая возможность показать всем, что у тебя в голове. Неважно, музыка или IT: возможности бесконечны. В моем случае это создание образа и имиджа, – рассуждает собеседник.

Внимание привлекла еще одна яркая, с необычным сочетанием узоров вещь на манекене.

– Смотрите: здесь есть клетка, «гусиная лапка», «карлыгаш» и другие казахские орнаменты. Я очень люблю этот принт. Когда сделал первую кофточку с ним, ее купили, чуть ли не сняв с меня, – смеется Сергей.

У стола с рулонами тканей разговор заходит о главном материале его профессии. По словам мастера, 50% успеха любого изделия – это ткань: она сама подсказывает, что из нее можно сшить. Вторая половина – понимание того, что нужно человеку. Сейчас дизайнер работает над будущим брендом трикотажной одежды в казахском национальном стиле.

– У меня в голове целая экосистема брендов. Все они локальные, местные. Не буду пока раскрывать все секреты. Их пять, и я уверен, что они могут быть востребованы почти во всех странах мира, хотя родились в Алматы. Часть позиций я уже отшил, – рассказывает он о своих планах.

На вопрос, сможет ли эта одежда конкурировать с засильем импорта, Сергей отвечает просто: вокруг слишком много стандартного, все ходят примерно в одном и том же.

– А я хочу что-то новое. Хочу, чтобы Казахстан узнавали через одежду, чтобы через нее видели нашу культуру. Наши орнаменты и символы своеобразны и неповторимы. Мне хочется сделать современный казахский женский принт, чтобы его могла надеть и русская, и кореянка, и казашка, – говорит он.

Идея соединять казахские орнаменты с современными тканями появилась еще в начале 2000-х, когда Сергей работал штатным мастером у дизайнера Айданы Омаровой.

– Мы начали внедрять в изделия переработанные казахские макроузоры, которые хорошо смотрелись на одежде. Искали доступный и долговечный способ переносить их на ткань. Одним из вариантов стала сублимация, которую я освоил, и теперь создаю ткани с собственным принтом, – пояснил он.

Путь Сергея Радченко к профессии начался еще в школе. Он рос в многодетной семье, отец болел, и мальчик попал в интернат санаторного типа. Именно там, среди детей в одинаковой одежде из секонд-хенда, присланной из других стран, он впервые задумался о том, какую роль одеяние играет в жизни человека.

– Но даже среди всего этого я умуд­рялся отличаться от других. Тогда я понял: то, как ты выглядишь, влияет на отношение к тебе. Оказывается, одежда может его изменить, – делится он своими воспоминаниями.

В профильный лицей, сегодня Алматинский колледж моды и дизайна, Сергей пришел благодаря школьному увлечению: оформлял стенгазеты, помогал создавать декорации. И с первых дней понял, что не ошибся с выбором.

Особенно тепло вспоминает педагога Марию Зарыпхановну Акшабаеву, научившую его основам портновского ремес­ла. Но Сергей всегда стремился делать больше заданного и после уроков шил собственные модели. Так, во время учебы он создал длинный кожаный плащ, когда фильм «Матрица» еще не вышел в прокат в Алматы. На экзамене комиссия почти без обсуждения присвоила ему квалификацию портного-закройщика пятого разряда.

В начале 2000-х выпускников лицея пригласили на «Казахфильм» работать над костюмами для фильма «Кочевник». Сергей считает этот проект настоящей школой: исторические материалы, работа с турецкими мастерами по коже, петербургскими ювелирами, создание доспехов и бутафории.

– Абсолютно все было новым. Решали задачи на ходу, это была школа импровизации, иногда приходилось действовать в хаосе. Но самой важной была мысль о том, что нашу работу увидят миллио­ны. После этого уже не страшно было что-то шить, потому что ты делал вещи, которые видел весь мир, – говорит он о своем опыте.

После «Кочевника» Сергей успел сменить немало профессий. Был установщиком дверей, сварщиком, автомаляром, барменом, официантом, водителем, торговым представителем, техническим директором ночного клуба, занимался бизнесом в сфере бытового сервиса. Сегодня он считает этот опыт важной школой общения с людьми. А к швейному делу его вернул вопрос одного знакомого: «Почему ты просто не шьешь?»

В беседе с нашим героем стало понятно, что главное в его работе – не количество созданных вещей, а то, как они меняют человека.

– Я часто вижу, как кто-то надевает мою одежду и у него меняются поведение, мимика, осанка. Прямо на глазах. Это классно, от этого всегда мурашки. Самый большой кайф и счастье – увидеть улыбку клиента, – отмечает собеседник.

Своим главным девизом мастер считает простую мысль – всегда нужно мечтать. Путь к мечте непредсказуемый, неизвестный, неясно, как именно она будет достигнута. Но мечтать действительно нужно, потому что это делает нас счастливее.