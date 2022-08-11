Мечтают в Водном о воде, а улица энергетиков осталась без электроэнергии

Мечтают в Водном о воде

Жители пригородного поселка Водный в Семее долгие годы остаются один на один со своими проблемами и решают их самостоятельно.

Одна из главных связана с электроэнергией. Точнее, с баснословными суммами, которые люди видят ежемесячно в квитанциях.

Дело в том, что прежде жители поселка получали электроэнергию от подстанции, которая относилась к близлежащей государственной организации, однако после того, как объект выкупило частное лицо, дома от источника питания отключили. По иронии судьбы проблемная улица в населенном пункте носит имя энергетиков.

Так вот, два года жители улицы Энергетиков провели вообще без электричества. А после, в 2004-м, за свой счет установили подстанцию, и по сей день обслуживают ее самостоятельно. Но это не единственная проблема.

Поскольку подстанция является частной, за электроэнергию им приходится платить вдвое дороже, чем жителям областного центра.

– Обслуживание, ремонт подстанции – все осуществляется за наш счет, – сетует жительница поселка Елена Матвеева. – С 2013 года просим, чтобы объект передали на баланс государства. Обещают, но результата нет. В 2017-м мы обращались с документами в отдел ЖКХ. С тех пор сменились три специалиста, и каждый раз, когда они сменялись, наши документы куда-то непонятным образом исчезали, терялись…

Люди с нетерпением ждут, когда подстанцию, наконец, передадут на баланс ОЭСК (Объединенной энергосервисной компании. – Прим. авт.), поскольку тогда они начнут платить по городскому тарифу в размере 12–13 тенге за 1 кВт⋅ч. Сегодня же тариф составляет 31 тенге за киловатт.

В среднем в месяц за электро­энергию каждая семья платит от шести до десяти тысяч тенге. И это учитывая, что электроэнергию местные экономят просто на всем: свет включают только поздней

ночью и стараются не пользоваться благами цивилизации, которые «мотают счетчик». К слову, если бы расчет производился по городскому тарифу, тогда в квитанциях была бы указана сумма не более трех тысяч тенге в месяц.

– Нас в семье шестеро: я, муж и четверо детей. В этом месяце за свет у нас вышла сумма в размере 6 900 тенге – почти семь тысяч! В квитанциях стоят такие огромные суммы, хотя мы не пользуемся ни стиральной машиной, ни водонагревателем. Пользуемся разве что плитой и холодильником. Телевизор у нас весь день выключен, поскольку все на улице. Соседи наши тоже целыми днями на работе, а платят ежемесячно по шесть тысяч тенге. Мы сильно переплачиваем, поэтому, конечно, хотелось бы ускорить процесс передачи подстанции на баланс энергоснабжающей организации, – говорит жительница поселка, многодетная мать Александра Чуйкова.

Специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции уверяли жителей в том, что их подстанцию возьмут на обслуживание в течение полугода. С того момента прошло более двух лет, а воз, то есть подстанция, и ныне там...

Как нам сообщили в отделе ЖКХ и жилищной инспекции Семея, подстанция уже зарегистрирована в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Но вот когда же электросети вместе с подстанцией фактически передадут на баланс энергосервисной компании, в отделе затруднились ответить. Пока что ориентировочно назвали сентябрь, а может, даже начало следующего года.

Еще одна проблема в поселке Водном (тут уже сарказм зашкаливает от названия!) – обеспечение… питьевой водой, качество которой здесь оставляет желать лучшего.

Поскольку ни водопровода, ни колонки в поселке нет, жителям приходится добывать воду из «качков» – огородных скважин. Ржавчиной после нее покрываются даже пластиковые ведра.

– Когда набираем живительную влагу из «качка», она идет вроде чистой. Однако после того, как немного постоит, на ней появляется пленка с оранжевым оттенком. А когда воду кипятишь, та становится вот такой оранжевой. Все краны в доме имеют мощный оранжевый налет. Мы не можем даже установить «Аристон», поскольку с такой водой он долго не «проживет», будет изнутри загрязняться. У нас вода проела бак в бане. В эмалированном чайнике за год разъедает эмаль, – рассказывает жительница поселка Александра Чуйкова.

К слову, даже в ходе интервью вода, принесенная жителями, которая в начале разговора еще была более или менее чистой, заметно потемнела и приобрела оранжевый оттенок. Такую воду люди пить не рискуют, что естественно. Вряд ли здравомыслящему человеку придет в голову идея хлебнуть водицы цвета буйной хны! А потому за живительной влагой людям приходится ездить до колонки, которая находится между двумя поселками – Восходом и Водным. А чтобы набрать там воды, нужно отстоять длиннющую очередь.

Ответа на вопрос, когда в поселке появится долгожданное водоснабжение, жители не могут дождаться от властей уже долгие годы. Впрочем, воду чиновники дают, но… в переносном смысле. Сплошную «воду» жители Водного получают в расплывчатых ответах и обещаниях городского руководства о скорейшем решении проблемы.

– Нас попросили собрать подписи в ЖКХ, чтобы поселок внесли в план по подключению к водоснабжению. Год назад приезжали люди из акимата, но результат – ноль, – сетуют граждане забытой всеми окраины.

К слову, отсутствие в поселке водоснабжения (да и должной инфраструктуры в целом) выливается в еще одну, не менее серьезную проблему – нехватку образовательных учреждений.

– Это проблема всего поселка Водного и близлежащего поселка Восход. Одна-единственная местная школа переполнена и работает в три смены. У меня четверо детей, двое из которых – школьники и учатся в разных классах. Они ездят в школу в район Акку, от поселка это очень далеко. Дорога до школы занимает 55 минут на автобусе. Возить детей на машине невозможно, ведь если они учатся в разные смены, тогда весь день придется мотаться туда-сюда. А автобусы полные в любое время суток, да и ждать их приходится по часу.

Если занятия начинаются в восемь утра, то на остановку дети идут к половине седьмого. На проезд в месяц уходит приличная сумма. На следующий год у меня младшая дочка пойдет в школу. Но, поскольку она маленькая, одну ее не отправишь. Придется ездить с ней и еще одним ребенком-грудничком на руках туда-сюда в полных автобусах, – поведала Александра Чуйкова.

Недавно общественники и активисты Восхода и Водного провели общественные слушания, на которых обсуждались проблемы этих пригородных поселков, не решаемые уже который год.

По завершении слушаний представитель поселка Восход передала обращение жителей, где изложен ряд проблем, требующих решения, в областной маслихат. В ответ его секретарь Куаныш Сулейменов пообещал оперативно разобраться с теми проблемами, которые возможно решить в рамках текущих финансовых возможностей акимата.

Уже года два идет разговор, что по программе ГЧП в поселке будет построена вторая школа. А также детский сад, которого здесь никогда не было. Однако коммерческая организация, готовая строить эти объекты, не может начать процесс до тех пор, пока акиматом не будут решены вопросы инфраструктуры.

– Насколько я знаю, «Фирма «Азия» взяла на себя обязательство в рамках государственно-частного партнерства построить в поселке Восход детский сад на 140 мест, – объяснил гендиректор маслозавода Николай Ушаков на встрече. – Разработан проект, приобретен земельный участок, за который уже не один год компания платит налог. Но она не может приступить к строительству, поскольку не создана инфраструктура. А по закону ее должны обеспечить местные исполнительные органы. Вы их спросите, когда будет построена котельная, чтобы обеспечить теплом детский сад, когда будут водо- и электроснабжение?

А они и спросили, в обращении указаны пункты, запрашиваемые у акимата области: выделение участков для строительства котельной, подведение водо- и электроснабжения. В отчете акима города было обещано начать строительство детсада в июне 2022 года... До сих пор даже колышка на месте предполагаемого объекта не вбито.

Кроме основных проблем, в обращении обозначен ряд вопросов, касающихся золоотвала, который власти обещали закрыть до середины июля текущего года, выделения участка под строительство социального спортивного лагеря для детей из малоимущих семей (жители поселка самостоятельно договорились с организацией, вызвавшейся осуществить этот проект безвозмездно), освещения улиц, обеспечения поселка дополнительными мусорными контейнерами…

Граждане не теряют надежды, что и до них дойдут элементарные блага цивилизации, что обе­щания чиновников не останутся на бумаге.