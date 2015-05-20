Мечты сбываются

679
Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе
Маншук Толыбекова – выпускница Международной образовательной корпорации Кампус «Казахская головная архитектурно-строительная академия». С крас­ным дипломом окончила вуз. На выбор профессии повлиял папа, инженер-конструктор в строительной отрасли. Вот и она по окончании школы в Актобе решила освоить эту специальность. Поехала в Алматы и поступила на факультет «Общее строительство» КазГАСА. После бакалавриата училась еще 2 года в магистратуре по своей же специальности «Расчет, проектирование зданий, сооружений». В Актобе Маншук вернулась с большой надеждой на то, что сможет сразу найти работу. Это оказалось не так-то просто. В организациях, куда бы она ни обращалась, был один ответ: «Нет вакансий» или же: «Без опыта работы не принимаем». Не помогли ни частные агентства по трудоустройству, ни объявления в газетах и социальной сети. Нередко доходило до абсурда: работодатель, даже не заглянув в диплом, сразу же отрицательно качал головой: «Нет, нам нужны специалисты-мужчины». Хоть смейся, хоть плачь.
Отчаиваться Маншук не стала, продолжала искать работу по специальности. Как-то обратилась в Центр занятости, где получила полную информацию о реализации госпрограммы «Дорожная карта занятости-2020», и очень обрадовалась, когда узнала о молодежной практике, предназначенной специально для получения выпускниками, такими как она, первоначального опыта работы по своей профессии. Пройдя собеседование, Маншук в январе этого года была направлена в производственный кооператив «Актюбгражданпроект» в качестве инженера-строителя. Через время, досрочно завершив молодежную практику, она была принята на постоянную работу в эту организацию, где трудится по сей день. Мы встретились с ней на ее рабочем месте.
– Меня хорошо приняли в коллективе, – улыбается Маншук Толыбекова. – Здесь очень опытные специалисты. Работа нравится.
Сегодня Маншук трудится в отделе строительства в должности инженера-конструктора, и ей во многом помогают специалисты с большим стажем. Впрочем, в ПК «Актюбгражданпроект» она не первый молодой специалист, который трудоустроился по результатам молодежной практики. До нее здесь практиковались еще 5 выпускников вузов, которые в последующем были приняты на работу на постоянной основе и сейчас успешно работают. У Маншук уже тоже понемногу получается – она занимается чертежами небольших типовых проектов.
– Мне еще учиться и учиться у моих наставников, – говорит она. – Пока выполняю то, что поручают, осваиваю практические навыки.
В многодетной семье Толыбековых Маншук старшая. Сестренки еще учатся в школе и колледже. Самой младшей 15 лет. Так что Маншук им – пример. Теперь они тоже хотят, как она, получить прекрасное образование и найти себя в жизни.
– Для меня сейчас очень важно – набираться опыта и в будущем стать высокопрофессиональным специалистом своего дела, – говорит твердо М.Толыбекова. – В осуществлении этой моей мечты, безусловно, мне помогла государственная программа, инициированная Президентом РК. Благодаря ей выпускники вузов имеют сегодня реальную возможность проходить стажировку на производстве, проявить себя и в последующем трудоустроиться по своей профессии.

Популярное

Все
Жить по Абаю
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Газ приходит в глубинку
Отбор в ПМКР продолжается
Путь воды
В интересах здоровья граждан
Что волнует столичных педагогов
Осваивать международный рынок
Следят с высоты и на земле
Сократится очередность в детские сады
Для повышения качества услуг
В магазинах не хватает полок местным производителям
Государство поддержит многодетные семьи
Города готовятся к зиме
Оказали бесплатную юридическую помощь
Вспоминая Достоевского
Бесплатно, но за деньги
Людям нужны доброта и внимание
Тайны древних курганов
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Оставили без квартир и денег
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В режиме открытого неба
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
На Кипре отключают электричество из-за жары
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]