Мечты сбываются 679 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Маншук Толыбекова – выпускница Международной образовательной корпорации Кампус «Казахская головная архитектурно-строительная академия». С крас­ным дипломом окончила вуз. На выбор профессии повлиял папа, инженер-конструктор в строительной отрасли. Вот и она по окончании школы в Актобе решила освоить эту специальность. Поехала в Алматы и поступила на факультет «Общее строительство» КазГАСА. После бакалавриата училась еще 2 года в магистратуре по своей же специальности «Расчет, проектирование зданий, сооружений». В Актобе Маншук вернулась с большой надеждой на то, что сможет сразу найти работу. Это оказалось не так-то просто. В организациях, куда бы она ни обращалась, был один ответ: «Нет вакансий» или же: «Без опыта работы не принимаем». Не помогли ни частные агентства по трудоустройству, ни объявления в газетах и социальной сети. Нередко доходило до абсурда: работодатель, даже не заглянув в диплом, сразу же отрицательно качал головой: «Нет, нам нужны специалисты-мужчины». Хоть смейся, хоть плачь.

Отчаиваться Маншук не стала, продолжала искать работу по специальности. Как-то обратилась в Центр занятости, где получила полную информацию о реализации госпрограммы «Дорожная карта занятости-2020», и очень обрадовалась, когда узнала о молодежной практике, предназначенной специально для получения выпускниками, такими как она, первоначального опыта работы по своей профессии. Пройдя собеседование, Маншук в январе этого года была направлена в производственный кооператив «Актюбгражданпроект» в качестве инженера-строителя. Через время, досрочно завершив молодежную практику, она была принята на постоянную работу в эту организацию, где трудится по сей день. Мы встретились с ней на ее рабочем месте.

– Меня хорошо приняли в коллективе, – улыбается Маншук Толыбекова. – Здесь очень опытные специалисты. Работа нравится.

Сегодня Маншук трудится в отделе строительства в должности инженера-конструктора, и ей во многом помогают специалисты с большим стажем. Впрочем, в ПК «Актюбгражданпроект» она не первый молодой специалист, который трудоустроился по результатам молодежной практики. До нее здесь практиковались еще 5 выпускников вузов, которые в последующем были приняты на работу на постоянной основе и сейчас успешно работают. У Маншук уже тоже понемногу получается – она занимается чертежами небольших типовых проектов.

– Мне еще учиться и учиться у моих наставников, – говорит она. – Пока выполняю то, что поручают, осваиваю практические навыки.

В многодетной семье Толыбековых Маншук старшая. Сестренки еще учатся в школе и колледже. Самой младшей 15 лет. Так что Маншук им – пример. Теперь они тоже хотят, как она, получить прекрасное образование и найти себя в жизни.

– Для меня сейчас очень важно – набираться опыта и в будущем стать высокопрофессиональным специалистом своего дела, – говорит твердо М.Толыбекова. – В осуществлении этой моей мечты, безусловно, мне помогла государственная программа, инициированная Президентом РК. Благодаря ей выпускники вузов имеют сегодня реальную возможность проходить стажировку на производстве, проявить себя и в последующем трудоустроиться по своей профессии.



