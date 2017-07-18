Мечты сбываются

Недавно она участвовала в конкурсе между представителями дошкольных организаций Актобе «Дети – наше будущее», организованном городским научно-методическим центром. На всех этапах Сара показала отличные профессиональные знания, прекрасное умение работать с малышами и стала победителем. При этом ей была вручена путевка на Международную выставку «ЭКСПО-2017».

Молодой специалист, конечно же, очень обрадовалась. Вместе с группой призеров различных конкурсов, а это 6 педагогов и 7 учащихся школ города, Сара Муркабай на прошлой неделе побывала на выставке в столице.

– Это была моя мечта, и она сбылась! Я в восторге от увиденного, – поделилась Сара впечатлениями. – Гордость переполняла нас, хотелось петь, читать стихи и прославлять страну. В павильоне Республики Казахстан были продемонстрированы национальные обычаи и традиции казахского народа, представлены различные проекты, выполненные по новейшим технологиям. Здесь знакомили гостей с особенностями жизни казахов, имеющих богатую историю. Звучала речь на трех языках: казахском, русском, английском.

По словам актюбинки, выставка организована на высшем уровне. Повсюду ощущается доброжелательное отношение. Поражает она и разнообразием павильонов. Как говорит Сара Муркабай, лично для себя она почерпнула много интересного и полезного, узнала, как можно получить энергию благодаря воде, воздуху, земле, солнцу. И что самое главное – все представленные проекты осуществимы. В будущем они смогут избавить человечество от использования загрязняющих и дорогостоящих источников.