На левобережье Сырдарьи, в новой части города для «аварийщиков», как их называют в народе, построили отдельную многоэтажку. Пускай теперь живут в безопасности и комфорте!

В церемонии ввода в строй нового дома принял участие аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, который тепло поздравил новоселов с переездом.

– В последние годы в регионе интенсивно развивается жилищное строительство, – отметил он, – заметно расширяется территория Кызылорды. При поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева в областном центре успешно ведется и строительство социальных объектов.

Почетный гражданин Кызыл­орды и Аральского района Имамадин Онгарбаев также поздравил счастливых обладателей заветных ключей от квартир с новосельем, а почетный граж­данин Сырдарьинского райо­на ­Абдигаппар Амиргалиев дал бата.

Пенсионерка Алима Абишева от имени новоселов поблагодарила всех, кто приближал нынешние новоселья, и поздравила земляков с наступающим Наурызом.

– Для нас, как и для всех, это важно – жить в тепле, под своей крышей, в полной безопасности, – сказала бабушка. – Что ж, в канун Наурыза и мечты сбываются!

Напомним, в прошлом году в Кызылординской области было введено в эксплуатацию 604 тыс. квадратных метров жилья, в том числе за счет бюджетных средств – в Кызылорде, в жилом районе СПМК-70, сданы два 40-квартирных и два 50-квартирных кредитных дома.

В нынешнем же году, как сообщили в акимате области, за счет всех источников финансирования планируется ввести в эксплуатацию 692 тыс. жилых квадратных метров. На строительство жилья из областного бюджета выделено 2,7 миллиарда тенге. На эти средства ведется строительство 23 жилых домов на 982 квартиры. Из них 12 домов на 462 квартиры будут сдаваться в аренду без права выкупа.

Для развития рынка кредитного жилья в текущем году в Кызыл­орде планируется возведение и ввод в эксплуатацию 11 жилых домов на 520 квартир. Кроме того, на левом берегу Сырдарьи ожидается начало строительства семиэтажек.

В нынешнем году и на благоустройство областного центра выделяются значительные средства. Будет реконструирован и расширен участок улицы Бейбарыса Султана от проспекта Назарбаева до трассы Кызылорда – Кумколь. Руководство компании «Қазақстан темір жолы» намерено выделить средства на реконструкцию здания и перрона железнодорожного вокзала. Также до конца года инвесторы выделят 800 млн тенге на строительство нового автовокзала на левобережье Сырдарьи.

По итогам соглашения с руководством компании «КазГерМунай» в Кызылорде также стартует строительство дворца школьников, возводятся дворец бракосочетания, центр искусств и центр крови.