​Мечты сбываются

Местная стройиндустрия в очередной раз продемонстрировала умение работать быстро и качественно, со значительным опережением графика, буквально за пару месяцев построив под ключ в новом городском микрорайоне «Байтерек» первую очередь домов, предназначенных для безвозмездной передачи в собственность остро нуждающимся в улучшении жилищных условий многодетным малообеспеченным семьям. Старт масштабной стройке был дан в апреле текущего года в рамках меморандума, подписанного региональными властями и Фондом Булата Утемуратова, призванного до 1 сентября 2019 года решить жилищную проблему 150 городских семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Поздравляя новоселов, аким области Крымбек Кушербаев выразил благодарность Фонду Булата Утемуратова. Он напомнил о том, что частный фонд предоставил средства на возведение 100 домов. В свою очередь местные власти взяли на себя обязательства по выделению 150 земельных участков (по 6 соток), подведению к ним инженерной инфраструктуры и строительству еще 50 домов. И как видно, все участники, включая привлеченные строительные компании, не просто успешно справляются с выполнением своих обязательств, но и нашли возможность ускорить благое дело, успев к празднику подготовить многодетным семьям столь желанные подарки...

Большое внимание Крымбек Кушербаев в своем выступлении уделил и вопросам развития жилищного строительства в Приаралье.

– Благодаря государственной поддержке в регионе наблюдается устойчивая тенденция развития темпов жилищного строительства. За последние 6 лет объем ввода жилья в области вырос в 2,5 раза – с 270 тысяч квадратных метров в 2013 году до 720,8 тысячи в 2019-м. За эти годы только в Кызылорде было построено 15 новых микрорайонов, введено в эксплуатацию 139 многоэтажных жилых домов, – сказал аким области, подчерк­нув, что до конца текущего года на левобережье реки Сырдарьи планируется завершение строительства 53 жилых многоэтажек на 2 628 квартир, 588 из которых получат малообеспеченные многодетные семьи.

Отмечались и меры, принятые со стороны государства, по обеспечению доступности жилья для малоимущих, нуждающихся в социальной защите граждан. В частности, в 2017 году в регионе принята региональная «дорожная карта» «Орда», позволяющая кызылординцам с низкими доходами улучшать жилищные условия.

Тепло поздравил новоселов и председатель попечительского совета Фонда Булата Утемуратова Алмаз Шарман.

– Совместно с акиматом Кызыл­ординской области мы инициировали проект «Баламекен», в рамках которого фонд выделил 450 миллионов тенге на строительство жилых домов для нуждающихся многодетных семей. Мы не смогли остаться в стороне, решили, что нужно помочь людям. Проект был реализован в рекордные сроки, и мы рады, что летние каникулы для 100 кызылординских семей начинаются с новоселья, – подчеркнул председатель попечительского совета Фонда Булата Утемуратова Алмаз Шарман.

Крымбек Кушербаев и Алмаз Шарман вручили ключи от нового жилья новоселам-счастливчикам.

– Мы благодарны руководству области и Фонду Булата Утемуратова за поддержку. Важно, что у нас к многодетным семьям особенное отношение. Дети – это будущее нашего государства, и, создавая условия для их развития, мы строим Казахстан, которому не будет равных, – сказала выступившая от имени новоселов Изимгуль Турсанова, пригласив собравшихся в свой первый собственный дом разделить знаменательное событие.

Изимгуль Турсанова с супругом, имеющим 3-ю группу инвалидности, растят 7 детей. Низкие доходы, а это только выплачиваемые государством пособия, значительная часть которых уходила на аренду однокомнатной квартиры, не давали никаких шансов большой семье даже задумываться о приобретении своего жилья.

– Посмотрите, какой замечательный просторный дом, светлые комнаты, смонтирована система парового газового отопления. Сегодня исполнилась наша мечта, мы счастливы! – поделилась радостью многодетная мама.