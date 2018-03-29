​Мечты сбываются

В Петропавловске начал действовать крытый футбольный манеж. Первыми по ходу церемонии открытия мяч на нем погоняли юные футболисты, что символично: сооружение общей площадью более 2 тыс. кв. м предназначено главным образом для футбольного клуба «Кызыл-Жар СК», выступающего в Премьер-лиге. Теперь профессио­налы смогут без дальних (и дорогостоящих) поездок круглогодично тренироваться в родных стенах и тут же взращивать новые поколения игроков. Во всяком случае, вручая участвовавшему в торжественном открытии акиму СКО Кумару Аксакалову символический юбилейный вымпел и шарф клуба, капитан команды Али Алиев заверил, что теперь от кызылжарцев следует ожидать достойных результатов.