Мы с супругом Хамаем Хэзэн­баем несколько лет назад перееха­ли из Монголии, сейчас живем в селе Енбек Еркинского сельского округа около Талдыкоргана. У нас большая и дружная семья: десять детей – семь девочек и трое мальчиков. Мы ни секунды не пожалели, что приехали на свою родную землю. С первых дней нас окружили особой заботой. Приобрели большой приусадебный участок с хорошим домом. Рядом школа, куда пошли учиться дети. С тех пор прошло почти десять лет.

За это время благодаря пос­тоянной поддержке государства смогли улучшить свое материальное положение. В Казахстане у меня родились еще дети, сегодня самому младшему, Султану, уже три года. Скоро пойдет в детский сад. Старшая, Жолдыгуль, окончила вуз и работает в школе. В доме еще трое студентов. Жаркынгуль учится на дизайнера. За отличную учебу ее перевели на грант с платного курса. Аяжан тоже окончила педагогический колледж, поступила на заочное обучение в Семипалатинский педагогический университет. Хочет пойти работать в школу и сама оплачивать себе учебу. В этом году сын Дархан получил грант на обучение в университете и в будущем станет архитектором. Успехи радуют, окрыляют, дают надежду. Все наши дети учатся хорошо, никогда не доставляли нам хлопот.

Конечно, нас поддерживают школа, сельский акимат: они помогли провести природный газ по льготной цене и в рассрочку.

А недавно я услышала совершенно удивительную новость. Наш Президент сказал, что в стране каждому ее маленькому гражданину откроют специальный счет. Если честно, сразу не поверила, подумала: «Так не бывает». Оказывается, мечты сбываются. Какое прекрасное будущее открывается перед моими детьми! Ведь у нас еще шестеро детей учатся в школе. Каждый из них посещает кружки, спортивные секции. Никто никогда ничего лишнего не просит, но по мере возможности мы их обеспечиваем всем необходимым.

Но как и в каждой семье, бывают трудности. Пособия и заработной платы отца не всегда хватает, и помощь государства всегда своевременна и нужна нам. Уже представляю, как мои младшие подрастут, окончат школу, и у них на счету будут деньги, которые они смогут нап­равить на получение образования. Своих первых девочек мы учили платно, поэтому как это трудно, знаю не понаслышке. Думаю, для таких многодетных семей, как наша, это реальная и самая необходимая поддержка государства.

Для нас самое главное –вырас­тить детей настоящими людьми, добрыми, отзывчивыми, настоящими патриотами родной земли. Верю, что все мои десять детей станут образованными специа­листами и смогут принести пользу родине.