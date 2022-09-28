Свежий выпуск Мечты сбываются 28 сентября 2022 г. 0:26 Жайнагуль Муратхан, многодетная мать Мы с супругом Хамаем Хэзэнбаем несколько лет назад переехали из Монголии, сейчас живем в селе Енбек Еркинского сельского округа около Талдыкоргана. У нас большая и дружная семья: десять детей – семь девочек и трое мальчиков. Мы ни секунды не пожалели, что приехали на свою родную землю. С первых дней нас окружили особой заботой. Приобрели большой приусадебный участок с хорошим домом. Рядом школа, куда пошли учиться дети. С тех пор прошло почти десять лет. За это время благодаря постоянной поддержке государства смогли улучшить свое материальное положение. В Казахстане у меня родились еще дети, сегодня самому младшему, Султану, уже три года. Скоро пойдет в детский сад. Старшая, Жолдыгуль, окончила вуз и работает в школе. В доме еще трое студентов. Жаркынгуль учится на дизайнера. За отличную учебу ее перевели на грант с платного курса. Аяжан тоже окончила педагогический колледж, поступила на заочное обучение в Семипалатинский педагогический университет. Хочет пойти работать в школу и сама оплачивать себе учебу. В этом году сын Дархан получил грант на обучение в университете и в будущем станет архитектором. Успехи радуют, окрыляют, дают надежду. Все наши дети учатся хорошо, никогда не доставляли нам хлопот. Конечно, нас поддерживают школа, сельский акимат: они помогли провести природный газ по льготной цене и в рассрочку. А недавно я услышала совершенно удивительную новость. Наш Президент сказал, что в стране каждому ее маленькому гражданину откроют специальный счет. Если честно, сразу не поверила, подумала: «Так не бывает». Оказывается, мечты сбываются. Какое прекрасное будущее открывается перед моими детьми! Ведь у нас еще шестеро детей учатся в школе. Каждый из них посещает кружки, спортивные секции. Никто никогда ничего лишнего не просит, но по мере возможности мы их обеспечиваем всем необходимым. Но как и в каждой семье, бывают трудности. Пособия и заработной платы отца не всегда хватает, и помощь государства всегда своевременна и нужна нам. Уже представляю, как мои младшие подрастут, окончат школу, и у них на счету будут деньги, которые они смогут направить на получение образования. Своих первых девочек мы учили платно, поэтому как это трудно, знаю не понаслышке. Думаю, для таких многодетных семей, как наша, это реальная и самая необходимая поддержка государства. Для нас самое главное –вырастить детей настоящими людьми, добрыми, отзывчивыми, настоящими патриотами родной земли. Верю, что все мои десять детей станут образованными специалистами и смогут принести пользу родине.