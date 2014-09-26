Мед и молоко включены в школьный рацион питания – Сапарбаев

Происшествия
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Назымгуль Кумыспаева
Мед и молоко включены в рацион питания школ Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщил аким ВКО Бердыбек Сапарбаев, выступая на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК с отчетом об основных показателях социально-экономического развития региона, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Для укрепления здоровья детей в рацион школьного питания включены мед и молоко. Кроме того, для удешевления школьного питания в школах области построены 97 теплиц, до конца года планируется строительство еще 55", – сообщил аким.

Отмечается, что в области на 98,8% созданы условия для организации школьного питания, учащиеся 22 школ питаются в столовых крестьянских хозяйств, так же для них организовано альтернативное питание. При этом Бердыбек Сапарбаев заметил, что охват бесплатным питанием учащихся из малообеспеченных семей составляет 100%. 

В целом в области функционируют 677 общеобразовательных школ, из них школы с естественно-математическим направлением составляет 4%.

"Для обеспечения элитарного образования, направленного на углубленное освоение учащимися основ наук, культуры, искусства, спорта, а также военного дела с углубленной допризывной подготовкой функционируют 10 специализированных школ, в том числе 2 казахско-турецких лицея и мужской лицей "Жас Улан", – проинформировал аким.

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