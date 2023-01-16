Мёд нелегально изготавливали в ванне в квартире Атырау

Как выяснилось, 35-летний мужчина без соблюдения санитарных требований в съемной квартире готовил медовую продукцию на полу и в ванной комнате квартиры.

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Атырауские полицейские установили факт нелегального изготовления медовой продукции на съемной квартире, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщается, в городской отдел полиции №2 УП Атырау поступил звонок о неприятном запахе, исходившем из одной из съемных квартир в микрорайоне Центральный.

Прибывшие по указанному адресу участковые полицейские в ходе осмотра квартиры установили, что житель Алматинской области 1988 г. р. незаконно изготавливал и продавал торговым точкам медовую продукцию.

Как выяснилось, 35-летний гражданин без соблюдения санитарных требований в съемной квартире готовил медовую продукцию на полу и в ванной комнате квартиры, и занимался этим без соответствующих предпринимательских разрешительных документов.

По данному инциденту собраны соответствующие документы и направлены в Управление санитарно-эпидемиологического контроля и управление государственных доходов города Атырау.