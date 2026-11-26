В регионе производитель продукции пчеловодства вошел в реестр Еврокомиссии как экспортер сладкого продукта. По информации областного управления сельского хозяйства, всего на местных пасеках получают примерно 3 тыс. тонн меда, и доля экспорта пока составляет меньше 5%. Вместе с тем интерес к натуральной продукции растет: в 2025 году за рубеж было поставлено в семь раз больше сладкого продукта, чем в 2024-м. Кроме того, пчеловоды заключили меморандумы о сотрудничестве с двумя венгерскими компаниями.