В регионе производитель продукции пчеловодства вошел в реестр Еврокомиссии как экспортер сладкого продукта. По информации областного управления сельского хозяйства, всего на местных пасеках получают примерно 3 тыс. тонн меда, и доля экспорта пока составляет меньше 5%. Вместе с тем интерес к натуральной продукции растет: в 2025 году за рубеж было поставлено в семь раз больше сладкого продукта, чем в 2024-м. Кроме того, пчеловоды заключили меморандумы о сотрудничестве с двумя венгерскими компаниями.
Для продвижения меда на внутреннем и внешнем рынках планируется создать единый региональный бренд «Мед ВКО». По словам специалистов, отрасль также является перспективной для развития агротуризма. Ряд компаний уже предлагают туры с посещением пасек Казахстанского Алтая, знакомством с историей и традициями местного пчеловодства, дегустацией меда и продуктов с его добавлением, различными мастер-классами.