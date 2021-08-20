«Медаль Елбасы»: свыше 10 тысяч молодых казахстанцев активно занимаются спортом

Участники проекта «Медаль Елбасы» развивают не только лидерские навыки, но и уделяют время спортивной подготовке, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Второй год подряд свыше 10 тысяч юных казахстанцев в рамках проекта занимаются спортом и физической культурой. Длительность занятия спортом - от 6 до 18 месяцев. Участников сопровождают наставники, они оказывают методическую и мотивационную поддержку. За это время у молодых людей вырабатывается устойчивая привычка вести здоровый и активный образ жизни.
Среди участников проекта есть те, кто увлечен такими же видами спорта, что и Лидер нации. Их более 100 человек. Наиболее популярные виды спорта - борьба, плавание, настольный и большой теннис, горнолыжный спорт.
Например, Алина Шишингарина - КМС по плаванию и плаванию на открытой воде, финалистка МСИ «Дети Азии», финалистка международного турнира в Дубае, многократная чемпионка РК в своей возрастной категории по плаванию.
«Сейчас я учусь в Казахском национальном женском педагогическом университете по программе «Физическая культура и спорт». Я готовлюсь стать тренером и развивать отечественный спорт», - поделилась юная чемпионка.
Стоит отметить, что направление «Спорт и физическое развитие» является одним из самых популярных в проекте. Участники охотно сдают отчеты и принимают участие в спортивных мероприятиях.
Некоторые из них идут еще дальше и становятся микроинфлюенсерами среди сверстников. Например, Бауыржан Кадырханов из Талдыкоргана. В проекте «Медаль Елбасы» он решил усилить свои спортивные навыки и делится своими достижениями в социальных сетях.
Так, за 6 месяцев ему удалось развить свой YouTube-канал (4 тысячи подписчиков) и TikTok (44 тысячи подписчиков). В своих публикациях молодой человек активно пропагандирует спортивный образ жизни. К примеру, самое популярное видео на канале Бауыржана - «Челлендж: 30 дней пьем только воду» набрало 245 тысяч просмотров, «Техника подтягивания на турнике» - 4 тысячи просмотров.
Напомним, что «Медаль Елбасы» - единственная программа национального уровня, которая направлена на комплексное развитие молодежи. Программа состоит из 7 основных направлений: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, экспедиции и походы, трудовая практика. Программа предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет.
