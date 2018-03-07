Медаль за ленту

В Риге завершился международный турнир Baltic Hoop 2018 по художественной гимнастике. В этих соревнованиях приняли участие грации из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии, Израиля, Казахстана, Румынии и, конечно же, хозяйки состязаний – спортсменки Латвии.

В упражнениях с лентой молодая казахстанская гимнастка Алина Адильханова, только начинающая свою карьеру во взрослом разряде, стала серебряным призером, пропустив вперед Катрин Тасеву из Болгарии. На третьей ступеньке пьедестала почета стояла еще одна представительница Болгарии – Юлия Евчик. В упражнениях с мячом наша спортсменка заняла высокое 4-е место.