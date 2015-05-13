Медали АНК вручены лидерам традиционных религий Казахстана
Ксения Воронина
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы в торжественной обстановке вручил юбилейные медали "20-летие Ассамблеи народа Казахстана" лидерам традиционных религий Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.
Так, согласно Указу Президента Нурсултана Назарбаева за №1035 от 16 апреля 2015 года, за значительный вклад в укрепление общественного согласия в стране, обеспечение единства народа Казахстана, а также в честь 20-летия Ассамблеи народа Казахстана награждены председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Маямеров Ержан Малғажыұлы и Глава Митрополичьего округа Православной церкви Казахстана, Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
Выполняя миссию по вручению медалей, министр культуры и спорта в своем поздравлении отметил, что ислам и православие стали важнейшим источником духовности и культуры многонационального народа Казахстана.
"Сегодня Республика Казахстан для всего мира представляет модель межконфессионального согласия. Многовековой опыт мирного сосуществования и сотрудничества ислама и православного христианства стали свидетельством единства нашего народа. Каждая религия на своем языке несет людям общечеловеческие ценности, выступает в роли хранителя многовековых духовных ценностей народа. Уверен, что ваша большая миротворческая миссия будет плодотворно продолжена", – сказал министр, обращаясь к религиозным лидерам.
В свою очередь лидеры ислама и православного христианства страны поблагодарили Главу государства за высокую оценку их деятельности и выразили готовность продолжить свой труд по укреплению межконфессионального согласия.