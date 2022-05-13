Медали – для чистого удовольствия

Жители Северо-Казахстанской области до сих пор обсуждают сенсационную победу «Куаныша» на клубном чемпионате Азии по волейболу среди женских команд. На встрече с журналистами спортсменки заявили, что выиграли турнир из чистого удовольствия.

В Семее на «Абай Арене» в финале клубного женского чемпио­ната Азии впервые оказались две казахстанские команды – «Алтай» из Усть-Каменогорска и «Куа­ныш» из Петропавлов­ска. Ниже их в турнирной таб­лице расположились Diamond Food-Fine Chef Sport Club (бронзовый призер из Таиланда), Barij Essence (Иран), Jizzakh State Pedagogical Institute (Узбекистан) и Kyrgyzstan VC (Кыргызстан).

Вторая сенсация чемпионата состояла в том, что победителем стал дебютант международного первенства «Куаныш». В невероятной по накалу борьбе он вырвал-таки титул сильнейшего клуба Азии у действующего чемпиона континента – восточно-казахстанского «Алтая», у которого прежде волейболистки Северного Казахстана никогда не выигрывали. С поражений они начали и финальный поединок. Две первые партии игроки «Алтая» забрали себе со счетом 26:24 и 25:21. А потом произошло то, что в спорте обозначают термином «камбэк». «Куаныш» не только отыгрался, но и победил в финальной партии. Как это произошло? За счет чего?

– Это заслуга тренеров и всего клубного коллектива, а еще стремление победить наших спортсменок, – считает замес­титель директора клуба «Куаныш» Степан Притула.

На вопрос, что определило успех, старший тренер команды Азамат Есимов ответил следующее:

– Много факторов. Это и удача, и желание выиграть именно у «Алтая», потому что за весь сезон нам это ни разу не удалось. Поэтому труднее всего было психологически настроиться на победу. Но девчонки сумели это сделать. Фортуна развернулась в нашу сторону, и получился такой вот камбэк. Проигрывали 0:2, но выиграли со счетом 3:2. Плюс поддержка трибун. Пятитысячный зал, одна его половина болела за «Алтай», а другая – за нас. Это тоже помогло.

Капитан волейбольной коман­ды «Куаныш» Татьяна Алдошина:

– Для нас это большое достижение! Когда мы попали в финал, я сказала: девчонки, это наш шанс! Мы должны вырвать победу! Было тяжко, но мы выдержали! Чемпионство забрали. Девчонки – профессионалы свое­го дела. Спасибо всем!

– Если что-то у нас не получается, мы не сдаемся, – говорит волейболистка Маргарита Бельченко. – Мы не опускаем руки. Мы боремся до конца. В команде боевой дух. Тренеры помогают нам держать его.

Сабира Бекешева завоевала на турнире, кроме чемпионского титула, еще и звание «Лучший свободный защитник Азии». На вопрос о секрете успеха она ответила так:

– Весь сезон мы не могли выиграть у «Алтая». Но тренер успокаивал нас, говорил, что на самом деле мы не проигрываем, а учимся. И вот научились! На этом чемпионате были рады уже тому, что попали в финал. Перед решающей игрой тренеры сказали, что мы уже победители, так что теперь можно поиграть в свое удовольствие, то есть играть сердцем и быть храбрыми, терять нам нечего. Это помогло! Кроме того, владелец команды Каирбек Садвакасович Хамзин выступил с такой пламенной речью, что мы едва не заплакали. Он вспомнил нас с Ритой Бельченко, мы обе из села Тимирязево, где и появился «Куа­ныш», рассказал, как с детства шли к этой победе, шаг за шагом преодолевали препятствия, поднимались вверх и уже пробились в финал Азии. Он тоже попросил играть из чистого удовольствия. Это сработало, у нас как будто крылья выросли, все получилось, мы победили! Был чистый восторг!

Финальный короткий сет (тай-брейк) волейболистки из Петропавловска выиграли со счетом 15:6 и стали чемпионками Азии.

Этой победой северо-казахстанский волейбол во многом обязан фермеру Каирбеку Хамзину. Все началось, когда его дочь Анара записалась в секцию волейбола в родном селе Тимирязево. Она полюбила этот спорт и время от времени просила отца купить волейбольный мяч или заменить сетку, или оплатить поездку на соревнования. Мало-помалу сельский предприниматель проникся заботами волейбольной секции, стал поддерживать школьную команду, в общем, втянулся вместе с дочерью в волейбол. И вскоре это принесло плоды. Сельская команда за короткое время вырвалась вперед. В 2014 году появился волейбольный клуб «Куаныш». На средства Каирбека Хамзина в Петропавловске построена отличная спортивная база.

– Комплекс, – поясняет замес­титель директора клуба Степан Притула, – включает два зала общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Имеется тренажерный зал, зал медицинской реабилитации, сауна. У нас занимаются четыре детские команды и две профессиональные. Наши дублеры в этом году, между прочим, заняли первое место в чемпионате Казахстана.

– Много талантливых спорт­сменов?

– В спорте, – со значением говорит Степан Притула, – мало быть талантливым, нужно быть еще и целеустремленным. А способных много.

В планах у «Куаныша» подготовка и участие в клубном чемпионате мира. Четыре игрока приглашены в сборную Казахстана. Есть в команде три легионера – из России и Украины.

– Без легионеров тоже нельзя, – считает Степан. – Чтобы развиваться, игроки должны ­видеть, как играют в других странах. В клубе сегодня ра­ботают тренер-аналитик, статисты. Мы внедряем более научный подход к подготовке команды.

Капитан Татьяна Алдошина показала журналистам талисман команды – мягкую игрушку по имени Соник:

– Он всегда ездит с нами на игры. Мы выбрали его, когда полетели играть в Усть-Каменогорск. В Нур-Султане я увидела прилавок с игрушками. Обратила внимание на Соника. Мы в синих кофтах, и он в синем костюме. Красные кроссовки у него и у нас. В общем, он очень похож на нас. И я сказала: девчонки, это сто процентов наш талисман! Потому что он сильный, как мы, он прыгает так же высоко, как мы. И его взяли. И нам с ним везет. Это просто супер!

Рассказывая о себе, Татьяна отметила, что родом она с Украины, но поменяла спортивное гражданство, второй год играет за команду Северо-Казахстанской области, решила остаться на следующий сезон.

– Команда у нас – супер! – восклицает капитан. – Здесь классная атмосфера! Все девчонки молодцы! Тренеры тоже профессионалы! Спасибо всем!

Старший тренер Азамат Есимов напомнил историю становления женского волейбольного клуба «Куаныш»:

– Команда появилась в селе Тимирязево в 2009 году. Оттуда мы начали ездить на соревнования, сначала выступали на районных и областных, потом – на республиканских. В ­2013-м переехали в Петропавловск, играли в Высшей лиге, занимали призовые места, перешли в Национальную лигу.

– Мечтали о таком успехе?

– Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Мечты поначалу были скромные, о чемпионстве в Азии даже не думали. Просто хотелось участвовать. Но когда вошли в финал, то подумали: чем черт не шутит, давайте за золотые медали поборемся! И все получилось! Я думаю, что девчонки просто соскучились по победам.

Маргарита Бельченко пришла в «Куаныш» 13-летним подростком и влюбилась в этот спорт.

– Мне нравилось, – говорит она, – что игра с мячом помогает вырабатывать характер. Но тогда я вообще не думала о том, что мы добьемся такого успеха.

– Это победа всей жизни?

– Да, но я надеюсь, что она не последняя. Мы были безумно счастливы! До сих пор не верится. Огромное спасибо болель­щикам!

Сабира Бекешева играть в волейбол начала в школе в 11 лет.

– Азамат Уралович Есимов, – вспоминает она, – был тогда у нас учителем физкультуры. Он позвал меня в секцию волейбола. Я пришла, тренировалась вместе с подругами. Меня затянуло, хотя параллельно я занималась танцами, ходила играть на фортепиано в нашем маленьком селе. Но в итоге выбрала волейбол и вот уже 13 лет занимаюсь этим спортом.

– Какие Ваши самые сильные качества?

– Я свободный защитник. Тренер называет меня генералом защиты. Либеро. Я должна делать все так, чтобы мяч не упал на площадку. А еще нужно держать атмосферу в команде. Чтобы девчонки не падали духом. Чтобы все бились до конца. И я изо всех сил стараюсь это делать. Думаю, получилось!

– А какие сильные качества у Риты Бельченко?

– О, у нее много сильных качеств! У нас с ней характеры схожие. Умеем сражаться до конца. Мы из одного села. С детства в одной команде. Нам нельзя упасть в грязь лицом. Фанаты в Тимирязево не простят нам этого. Они пишут, что смотрят все наши игры, благодарят за победы и сильные эмоции!