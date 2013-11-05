Медали лучников

Аружан Абдразак (1997 г. р., Шымкент) выиграла золотую медаль среди юниорок в стрельбе из классического лука на 60 м. В этом же упражнении Ансар Ягудиев (1997 г. р., Алматы) стал бронзовым призером среди юниоров.