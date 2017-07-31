​Медали Непала

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Юрий Макаров

Мы уже сообщали о победах юных казахстанских штангистов Анатолия Савельева и Карины Кузганбае­вой, выигравших золотые медали на чемпионате Азии в Катманду. Но это были еще далеко не все награды наших силачей на помосте столицы Непала.

Айзада Муптильда, выступавшая в весовой категории свыше 90 кг, получила «серебро» в турнире девушек до 20 лет, а Гульжан Кумарбекова (свыше 75 кг) была удостоена бронзовой медали в споре девочек до 17 лет. Интересно, что Гульжан выступала даже не в сильнейшей компании, а в группе «В», но сумела показать третий результат среди всех участниц.

Две награды получили казах­станцы, выступавшие в категории до 77 килограммов. Дмитрий Макеев стал вторым в турнире юниоров, а Асылжан Бектай занял третье место среди юношей.

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