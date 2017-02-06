​Медали смешанной гонки

На первый этап наставники сборной Казахстана выставили лидера женской команды Галину Вишневскую. Да, в первой своей гонке на Универсиаде-2017 она упала, потеряв немало времени, в третьем старте ее и вовсе сняли с дистанции за нарушение правил стрельбы, но у тренеров не было причин не доверять спортсменке из Восточного Казахстана, которая, несмотря на неудачи в индивидуальных гонках, уже завоевала на стадионе «Алатау» серебряную и золотую медали.

Уверенно она прошла и свой эстафетный этап. Не на отлично (все-таки были в ее стрельбе промахи), но на твердую четверку. По крайней мере, при передаче эстафеты российскую соперницу Вишневская опережала на 33,5 сек., а украинскую – на 35,5 сек. Остальные команды в спор за медали вмешаться не могли.

Второй этап с блеском провела Дария Усанова, ни разу не промахнувшаяся и создавшая еще больший задел. Проблемы у сборной Казахстана начались на третьем отрезке и продолжились на четвертом. Очень неточно отстреляли Василий Подкорытов и Антон Пантов, их догнали и перегнали биатлонисты России, занявшие в итоге первое место. Хозяева лыжно-биатлонного стадиона остались с серебряными медалями, а «бронзу» увезут домой «стреляющие лыжники» Украины.

Биатлонная программа Универсиады завершится 7 февраля. В этот день мужчины и женщины будут участвовать в гонках с массового старта.