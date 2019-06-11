Медали в кумите

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Юрий Макаров

Софья Берульцева (свыше 68 кг) также пробилась в финал шанхайского турнира в кумите. Несмотря на то, что счет открыла китайская спортсменка, Софья вскоре результативно ответила. Затем вновь продолжила погоню за ушедшей вперед Гао Менгмен, но та смогла оторваться на два очка – 3:1. Удачный цуки Софьи сократил разрыв. Иппон (бросок с добиванием) казахстанки изменил ситуацию уже в ее пользу – 5:3. Обмен ударами привел к итоговому счету 7:5 и победе Софьи Берульцевой.

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