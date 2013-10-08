Медальная точность Эльвиры

Спорт
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13В стрелковом клубе им. Александра Асанова борьбу за медали ведут участники III чемпионата Азии и IV открытого чемпионата союза (Гран-при СНГ). Два стартовых дня были посвящены выявлению победителей и призеров на круглом стенде.

Начнем с женщин. На чемпионате Азии в индивидуальном зачете первенствовала китаянка Хуан Сиксуе, опередившая свою соотечественницу и спортсменку из Таиланда. Китаянки, естественно, стали лучшими и в командной борьбе. Серебряные медали здесь получили наши Эльвира Акчурина, Жания Айдарханова и Ангелина Мищук, бронзовые – трио из Таиланда.

Гран-при СНГ принес хозяйкам турнира первые золотые награды. Сборная, составленная из спортсменок Казахстана (Эльвира Акчурина, Ангелина Мищук) и России (Светлана Демина), победила с огромным преимуществом. У нее 204 очка. Далее финишировали команды России (187) и Кувейта (176). Чемпионкой союза среди юниорок стала наша Асем Орынбай, опередившая двух представительниц Катара.

И, наконец, свою третью медаль в этот день выиграла Эльвира Акчурина. Она стала серебряным призером в личном зачете среди женщин, уступив лишь китаянке Жанг Донглиан. Кстати, все наши медалистки на круглом стенде – воспитанницы Центра олимпийской подготовки по видам стрельбы Агентства РК по делам спорта и физической культуры.

А затем на охоту за «летающими тарелочками» вышли мужчины, юниоры и ветераны стендовой стрельбы. В чемпионате Азии у хозяев стрельбища одна бронзовая медаль Виталия Куликова (мужчины, личный зачет). В чемпионате союза достижения весомее: Владислав Мухамедиев и команда Казахстана заняли третьи места, а Мейрам Айдарханов и Валерий Серов в споре ветеранов получили соответственно серебряную и бронзовую медали.

Соревнования продолжаются.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

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