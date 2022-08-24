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Медальный рекорд
Елена Ульянкина

На республиканских и международных олимпиадах школьники Карагандинской области завоевали 79 медалей разного достоинства.

За свой труд призеры получили денежные премии в размере от 50 до 100 тыс. тенге. Эту хорошую новость озвучили на традиционном августовском совещании работников образования.

В пример подрастающему поколению поставили ученика 11-го класса карагандинского лицея «Білім-Инновация» № 1 Мадияра Касымалы. Он завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по химии, которая проходила в Китае. Наставник одаренного школьника – молодой учитель Абылай Саматов.

Международная олимпиада проходила в онлайн-формате. В олимпиаде участвовали более 300 юных химиков из 83 стран. Карагандинский школьник быстрее своих соперников справился с девятью задачами, на решение которых отводилось до пяти часов. За эту победу Мадияр Касымалы получит денежное вознаграждение и грант для обучения в любом вузе Казахстана без сдачи ЕНТ.

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