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Медальон памяти
Кратенко Андрей
arystan05@mail.ru

Останки солдата Ивана Калиновича Хиза, призванного в Красную армию из Северо-Казахстанской области, обнаружили российские поисковики в Ленинградской области, в районе бывшего села Гайтолово.

Новость о погибшем защитнике Отечества была со слезами встречена в Усть-Каменогорске, где живет дочь красноармейца Екатерина Ивановна Кряжева.

– Когда деда призвали на фронт, моей маме был всего один месяц от роду, – сообщила по телефону внучка солдата, бухгалтер Ирина Худякова. – Его призвали 19 июля 1941 года, а в 1943-м пришла похоронка: пропал без вести. Каждое 9 Мая мама плакала: ах, если бы я знала, где он похоронен…

От исхода боев за Гайтолово во многом зависела судьба битвы за Ленинград. В историю Великой Отечественной войны сражение вошло под названиями «Гайтоловский котел» и «Мешок Мерецкова» (по фамилии командующего Волховским фронтом, войска которого и участвовали в этих боях).

Деревня Гайтолово Мгинского района Ленинградской области была исключительно важным пунктом для воюющих сторон, поскольку расположена на возвышенности, с которой можно было держать под артиллерийским огнем сразу две дороги в Ленинград (а после прорыва блокады – еще и временную железную дорогу). Осенью 1941 года за Гайтолово разгорелись тяжелые бои.

21 сентября 1942 года войска фельдмаршала Манштейна стали окружать советские части. Лишь 27–30 сентября немногим из них удалось вырваться из окружения. Тысячи солдат и офицеров навсегда остались лежать в лесах и болотах под Гайтолово.

В 1943-м за Гайтолово вновь шли тяжелые бои. В итоге населенный пункт был полностью уничтожен. И сегодня на картах бывшая деревня значится как урочище. Лишь памятники да полузаросшие окопы напоминают о жестоких боях…

26 апреля 2022 года российский поисковый отряд «Мужест­во» обнаружил напротив урочища Гайтолово останки воинов Красной армии. У одного из них сохранился солдатский смерт­ный медальон, на бланке значилось имя Ивана Калиновича Хиза, 1910 года рождения. Воин­ское звание – красноармеец, уроженец села Полтавка Северо-Казахстанской области. В графе «родственники» указана мать Якулина Михайловна Хиз.

Российские поисковики обратились в Павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» с просьбой найти родственников погибшего земляка. Вскоре командир отряда Александр Шитов связался по телефону с внучкой погибшего солдата Ириной Худяковой.

– Мы не знали, где погиб дедушка, – рассказывает она. – Письма от него приходили с фронта, но не сохранились. Бабушка умерла от воспаления легких, когда моей маме было всего три года, поэтому воспитывала ее сестра дедушки – Надежда Калиновна Хиз. Из близких родственников деда осталась жива только моя мама Екатерина Ивановна Кряжева, которая родилась 2 июня 1941 года. Мы с ней живем в Усть-Каменогорске. Мама окончила геологический техникум, по распределению приехала в Восточно-Казахстанскую область. В Северном Казахстане родственников уже нет, все разъехались. Мой родной брат Владислав Кряжев живет недалеко от Санкт-Петербурга, он выехал на место раскопок…

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