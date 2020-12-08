Медалью "Халық алғысы" наградили волонтеров в Нур-Султане
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов наградил волонтеров медалью "Халық алғысы" и поблагодарил за вклад в общее благополучие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
"Волонтерство – это не просто совершаемые благие дела, это образ жизни. Сегодня Глава государства подвел итоги Года волонтера. Как отметил Президент, благодаря милосердию, отзывчивости десятков тысяч казахстанцев общенациональная идея "добрых дел" стала реальностью. Несмотря на то, что этот год пришелся на один из самых сложных, казахстанцы подтвердили незыблемость духа нации, продемонстрировали единство и сплоченность, общность, солидарность, неравнодушие и заботу друг о друге", - написал градоначальник в Instagram.
Как он отметил, в жизни столицы волонтеры ежедневно принимают участие, в год пандемии невозможно оценить их вклад.
"Неравнодушные горожане наряду с медработниками и полицейскими стояли и продолжают стоять на передовой в борьбе с коронавирусом. Волонтеры дежурили на блокпостах, принимали участие в проведении дезинфекции, развозят лекарства, средства защиты, продкорзины, помогают пенсионерам с домашними делами и т.д. Совместно со стражами порядка проводят рейды на соблюдение саннорм, благодаря их труду и отношению удается локализовать потенциальные очаги распространения инфекции.
Кроме того, наши волонтеры также помогали в восстановлении Арыси, Мактааральского района, участвуют в экодвижении Taza Alem, высаживают деревья. Можно еще долго перечислять заслуги наших волонтеров. Но их труд – бесценен! Каждый вносит свою лепту в развитие страны и города. Сегодня наградили волонтеров медалью "Халык алғысы". Выражаю благодарность за труд и желаю крепкого здоровья, успехов во всех добрых начинаниях!" – заключил Алтай Кульгинов.