Медалью наградили 13-летнего шымкентского школьника за спасение детей

13-летнего Бакытжана Беркимбаева, спасшего из горящего дома двоих детей, принял главный полицейский Шымкента. Начальник Департамента полиции Ералы Жумаханбетов, по приказу министра внутренних дел РК генерал-майора Ерлана Тургымбаева, вручил подростку медаль "За отвагу на пожаре", передает Inform.kz
Начальник Департамента полиции Ералы Жумаханбетов также вручил родителям Бакытжана Беркимбаева Благодарственное письмо за "Образцовое и показательное воспитание сына, проявившего отвагу при спасении человеческих жизней".
В ходе встречи начальник Департамента полиции от своего имени и от имени личного состава выразил благодарность воспитавшим Бакытжана родителям и учителям. Он отметил, что храбрость и отвага Бакытжана станут примером для всех его сверстников.
Кроме того, руководитель ведомства сообщил, что, если Бакытжан в будущем захочет стать полицейским, то он его поддержит и поможет.
Напомним, ученик 8 класса Бакытжан бесстрашно вошел в горящий дом, и вывел из него 6-летнюю девочку и 3-летнего мальчика.