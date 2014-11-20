Послание Президента Медеплавильный: мощность прежняя Наталья РЫЖКОВА, Жезказган

Запуску завода способствовало несколько факторов, главные из которых – поддерж­ка со стороны государства и улучшение мировой конъюнктуры на рынке металлов. ЖМЗ впервые был введен в эксплуатацию в 1971 году, поз­же жезказганская медь была признана эталоном качества на Лондонской бирже металлов.



"В регионах есть все – программы, ресурсы, финансовые средства. Каждый отвечает за свой участок работы. Надо только засучить рукава и приняться за дело", – определил задачу для каждого гражданина Президент в Послании "Нұрлы жол – путь в будущее".



Ввод в строй Жезказганского медеплавильного завода – пример того, как выполняются поручения Главы государства. А задача поставлена совершенно конкретная – сохранить важное для экономики и цветной металлургии страны производство, провести ремонтные работы в кратчайшие сроки, не допустив сокращения рабочих мест и оттока квалифицированных кадров.



В августе текущего года на встрече с жителями города Жезказгана в рамках своего рабочего визита в Карагандинскую область Глава государства сказал, что завод будет жить и работать. И после годовой консервации Жезказганский медеплавильный завод корпорации "Казахмыс" возобновил выпуск конечной продукции – катодной меди. Усилиями специалистов предприятия была запущена печь, и произведена расконсервация оборудования. Подготовительные работы к запуску предприятия длились на протяжении двух месяцев, в октябре деятельность завода была возобновлена – выдали черновую медь, а в середине ноября вышли начальные тонны катодной меди. И первый розлив металла состоялся в присутствии директора ТОО "Kazakhmys Smelting" Марата Аубакирова и работников завода.



Сегодня Жезказганский медеплавильный завод полностью готов к работе. Предприятие выходит на ту же мощность, что была и до консервации – 100 тыс. тонн катодной меди в год. Как и обещало год назад руководство корпорации "Казахмыс", персонал завода и заработная плата сохранены. А это порядка 1 500 рабочих мест. Заработная плата выплачивается своевременно и в полном объеме.



Вчера первый заместитель акима области Асылбек Дуйсебаев в ходе рабочей поездки посетил Жезказганский медеплавильный завод. Вместе с председателем правления ТОО "Казахмыс" Виктором Огаем он ознакомился с ходом возобновления деятельности названного завода.



Структура ЖМЗ включает в себя четыре основных цеха: цех подготовки шихты (ЦПШ), плавильный цех (ПЦ), цех электролиза меди (ЦЭМ), сернокислотный цех (СКЦ). Основной плавильный агрегат – рудно-термическая печь. Ее суточный проплав – 1 200 тонн шихты. Плавильный цех – это основная часть медеплавильного завода. В 2012 году в его конвертерном отделении установлена инновационная система – горелка для разогрева конверторов, которая улучшила работу плавильного агрегата. Также были заменены ковши для перевозки продуктов и колесные пары на шлаковозах. Основная продукция цеха электролиза меди – катодная медь высоких марок, а также медеэлектролитный шлам, медный купорос.



Как доложило руководство завода, по состоянию на 19 ноября было произведено 1 200 тонн товарной катодной меди. В целом за месяц планируется получить 2 000 тонн, в декабре – 8 000 тонн.



– Параллельно работе по применяемой технологии пирометаллургии продолжается разработка новой для нас технологии – гидрометаллургии. Это позволит нам максимально качественно и недорого перерабатывать бедные руды и вторичное сырье, добываемое на жезказганских рудниках. Ввести в эксплуатацию опытно-промышленную установку компания планирует в начале 2015 года, – сообщил генеральный директор ТОО "Корпорация "Казахмыс" Бахтияр Крыкпышев.



Как отметил в интервью журналистам первый заместитель акима области Асылбек Дуйсебаев, запуск завода имеет мультипликативный эффект на другие отрасли экономики и на другие смежные предприятия. А это в свою очередь означает занятость и рост доходов населения. Все эти меры направлены на реализацию задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана "Нұрлы жол – путь в будущее".

