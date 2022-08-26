Медиаграмотность – наше все в информационном океане современности

HTTP⁄⁄Массмедиа: противостояние

А правда, что вы выиграли в лотерею миллион? – Правда, только не я, а мой брат, не в лотерею, а в карты, не миллион, а сто рублей. И не выиграл, а проиграл.

А ведь действительно, нас окружает такой массив информации, что уж и не знаешь, чему верить.

Вот, помнится, во времена босоногого детства мы всерьез верили, что под кроватью живет целая популяция нечис­ти – барабашки, монстры, оборотни, зомби, вампиры; по ночам игрушки оживают; все взрос­лые умеют писать без ошибок; язвы на языке появ­ляются, когда человек говорит неправду; если проглотить арбузную семечку, то на голове вырастет арбузное дерево.

Расскажи о таком нынешним детям – поднимут на смех. Ведь поколение сейчас продвинутое, рож­дается практи­чески со смарт­фоном в руках. И любую интересующую информацию может найти в пару касаний.

Однако же не все то правда, что можно обнаружить в Интернете. И если мы в глубоком детстве в силу своей наивности и глупости верили во всякую чушь, то теперь подобная чушь с поправкой на реалии выдается за конспирологические теории, или того хуже – преподносится как сенсационная новость.

А ведь навык критического мышления не у всех взрослых-то имеется, следовательно, дети и подавно в зоне риска. И отрадно, что нам есть что противопоставить фейкам и другим ложным вбросам.

#Инфохлам_VS_юзеряне

Панацеи против информационного хлама, конечно, нет, но действенный метод наведения порядка в головах юзерян все же имеется. Это популярное нынче понятие – медиаграмотность.

Проще говоря, это совокупность навыков и умений, которые позволяют людям анализировать медиасообщения на предмет пропаганды, цензуры или однобокости, оценивать и создавать сообщения в разных видах, жанрах и формах, а также не верить всему сказанному, услышанному. И тут как раз первую скрипку играет навык критического мышления, не позволяющий поддаваться панике, а влияющий на принятие здравого решения.

К слову, прошедшие с начала пандемии два года отчетливо дали понять, медиаграмотность – наше все в информационном океане современности.

К примеру, произошедшие события начала этого года повлекли за собой перебои со связью и Интернетом. Но в других странах и городах в этот период таких сложностей не наблюдалось, и там вещали о ситуации у нас кто во что горазд. Причем, как вы понимаете, достоверной информации было процентов десять, остальные интернет-вбросы – бред и провокация.

Отчего моя сестра, проживаю­щая на территории соседней страны, ударилась в истерику, ибо дозвониться до меня не могла, на сообщения никто из семьи не отвечал.

Конечно, как только появилась возможность, я сразу связалась с ней, успокоив и вкратце обрисовав происходящее. На что она рассказала, какую чепуху раззвонили нерадивые блогеры да и просто активные юзеряне в Сети, и пожаловалась на пару сотен приобретенных седых волос.

А я задумалась, почему люди охотно верят каким-то непонятного авторства рассылкам в Инете, вместо того, чтобы прочитать в проверенных официальных источниках?

Полагаю, это из-за того, что непроверенной информации и откровенных фейков великое множество в сетевом пространстве. А доминирующие взгляды, как это часто бывает, априори воспринимаются как очевидно правильные. И никому не хочется выглядеть недалеким, ставя их под сомнение.

Получается так называемая ленивая реакция – принять и покориться сложившимся тенденциям, взглядам и традициям.

На этом фоне всеобщего помешательства на дезинформации и лженовостях очень радостно, что медиаграмотность нашла отражение в программе школ Казахстана.

По сообщению internews.kz, первое в Казахстане учебное пособие по медиаграмотнос­ти для школьников одобрено государственной экспертной комиссией и рекомендовано к использованию в образовательных учреждениях.

Три года назад его апробировали в школах, позже доработали и дополнили методическим пособием для учителей.

Благодаря пособию ученики не только узнают, что такое медиа­грамотность и зачем она нужна в эпоху цифры,

но и получат навыки критического мышления, распознавания фейков и манипуляций, освоят основы кибербезопас­ности.

Надо сказать, что так или иначе понятие медиаграмотности у нас уже давно продвигается при изучении таких дисциплин, как история, информатика, литература и т. д. А в США, Европе и некоторых других странах так и вовсе является обязательным компонентом среднего образования.

Когда читаю новости о нововведениях в школах страны, невольно вспоминаю свои ученические годы. Так вот у нас, скажем, такой предмет, как информатика, был, а вот учебников и тем паче методических пособий пока не придумали. И занимались мы на уроках тем, что учились включать компьютер, создавать папки и файлы на рабочем столе, пользоваться дискетой и вордом.

Поэтому узнав, что в стране есть учебник, решила его пролистать. И не зря! Нашла массу интересного и познавательного не только для детей, но и для взрослых юзерян.

Начинается пособие «Медиа и информационная грамотность» с истории: какие способы коммуникации появились первыми, как развивались медианосители. Теоретическая часть сопровождается яркими иллюстрациями, фотографиями.

На некоторых страницах пропи­саны интересные и порой неожиданные факты. Допустим, с удивлением узнала, что в основу всех поисковых систем лег принцип первого каталога книг, появившегося в III веке до н. э. в Александрийской библиотеке. А еще, оказывается, в Финляндии доступ к широкополосному Интернету признан неотъемлемым правом человека.

В разделе учебника «Современные мифы: лжетеории и псевдонаука» наткнулась на перечисление популярных нынче сетевых теорий, как то: антивакцинация, астрология, плоская Земля, экстрасенсорика. Что интересно, попутно с разъяснением темы раздела предлагаются задания по выборке примеров с казахстанских сайтов, по созданию своего контента, даются для анализа скрины публикаций.

Что немаловажно, в пособии затрагивается вопрос кибербуллинга, а это крайне актуально для подростков с неокрепшей и подверженной влиянию психикой. Ведь даже взрослый не всегда в состоянии противос­тоять онлайн-травле, и это порождает проблемы в реальности.

В общем, с удовольствием пролистала учебное издание для школьников, почерпнула много полезного для себя и порадовалась, что наша страна бодро шагает в ногу со временем.

#Как_убрать_солнце.абсурд

Но как быть с теми взрослыми, кого в школах не учили медиаграмотности и в принципе обращению с новыми технологиями? Скажем, мое поколение уже застало эпоху повальной компьютеризации, а вот наши родители, да и старшие братья-сестры уже на вы с техникой. Иногда доходит до абсурда.

Например, однажды знакомого сисадмина, работающего в колледже, попросили помочь настроить компьютер и проектор для презентации. Проблема была описана так: «Видите ли, свет прямо в окна, шторы не очень плотные, яркость лампы, наверное, слабая. Не могли бы вы убрать солнце?»

Или другой случай, которому лично была свидетелем: помощник руководителя образовательного учреждения пытался отправить факс, методично нажимая на кнопку снова и снова. Когда я поинтересовалась, зачем им на стороне получателя столько экземпляров, получила ответ: «Что вы глупости говорите, какие экземпляры, если я один лист не могу отправить, он назад выползает!»

И смех, и грех, как говорится. Благо нынешнее поколение никогда не попадет в такие глупые ситуации. Ну а для всех, кто застал проводные телефонные аппараты и свято верит написанному в Интернете, следующая памятка для соблюдения информационной гигиены.

Будьте критичны к любым сообщениям, даже если это свидетельства ваших родных, друзей, соседей, ибо даже слухи могут быть источниками как информации, так и дезинформации. В ситуации информационного торнадо никому нельзя верить, даже себе. Особенно не торопитесь верить тому, что окрашено эмоцией. Когда вам страстно, с испугом, по секрету что-то рассказывают, очевидно, там здоровая доля преувеличения.

Следуйте правилу хорошего журналиста. Проверяйте информацию хотя бы в двух официальных источниках, в том чис­ле в качественных СМИ. Осторожнее с «достоверными» и «доверительными» сообщениями в мессенджерах, поступающими из семейных и рабочих, родительских чатов, групп молодых мам и пожилых отцов. Там обязательно найдется человек или несколько, кто скидывает какую-нибудь ерунду, щедро сдобренную примерами случившегося в соседнем доме⁄городе⁄магазине, ссылаясь на коллегу, племянника, зятя, дочь сестры мужа подруги, которые вроде бы были на месте, «сами» видели, слышали, говорили...

Всегда и во всем сомневайтесь! Что не подтверждено, то вранье. Рассуждайте логически: помещен ли факт в контекст происходящего на данный момент. Часто при рассылках фейков используются архивные фотографии людей и мест, которые не имеют отношения ни к событию, ни ко времени.

Если в публикации нет

ссылок на источники – очевидцев, официальных представителей власти, свидетелей, признанных экспертов, очевидно, что-то там не так, факт не проверен и не подтвержден. А еще бывает, что высказывания официальных и известных лиц могут быть вырваны из контекста, смонтированы, сокращены.

А ведь качество источников информации крайне важное понятие, особенно когда речь идет о здоровье. Например, существует такая тенденция ставить себе диагноз по Интернету. Так вот, если вы обращаетесь к медицинской теме на просторах Сети, задумайтесь, есть ли в тексте фразы типа «ученые доказали», «врачи не могут этого объяснить, но» или «научные исследования показывают». Если обнаружили, бегите с этого ресурса! Это всего лишь словес­ные конструкции без ссылки на детали исследований.

Не верьте чудесным историям исцеления и волшебным таблеткам на сайтах с посылом «Только сегодня и только для вас 90-процентная скидка на чудодейственное средство. Успейте забрать!». Это так не работает. В лучшем случае вам втюхают какие-нибудь безвредные витаминки за баснословную цену. А в худшем – не стоит даже думать. Поберегите свое здоровье и с осторожностью пользуйтесь рекомендациями сайтов, на которых не указаны авторы статей.

И, наконец, правило 30 секунд: прежде чем перепостить, переслать, лайкнуть – подумайте, не вранье ли это. А лучше совсем не занимайтесь пересылкой. Если вам есть что сказать и чем это подтвердить – порадуйте своих подписчиков в соцсети или позвоните маме, ей будет приятно.