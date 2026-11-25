Что такое правда в эпоху нейросетей, как ориентироваться в потоке информации и можно ли освоить медиаграмотность через игру? Об этом мы поговорили с преподавателем Maqsut Narikbayev University, автором игровых методик по медийной и информационной грамотности Татьяной Голубцовой.

фото из личного архива Татьяны Голубцовой

– Татьяна Александровна, вы много лет готовите журналистов. Как пришли к обучению медиаграмотности широкой аудитории?

– После окончания факультета журналистики Казахского национального университета в 1994 году я вернулась в родную Караганду. До 2020-го преподавала в КарГУ, работала со СМИ, занималась медиатренингом.

В 2019-м наступил переломный ­момент. Тогда меня пригласили в Алматы на тренинг Internews Kazakhstan по медийной и информационной грамотности (МИГ). Раньше мы учили будущих журналистов работать с информацией, но сегодня каждый человек – участник информационного производства. Значит, навыки, которые раньше считались профессиональными, должны стать частью общей культуры.

Мы создали дома медиаграмотности, которые сегодня работают в Караганде и в других городах Казахстана. Встречаемся со школьниками и педагогами, пожилыми людьми, депутатами, предпринимателями и объясняем им основы работы в информационной среде.

– Сегодня вы преподаете студентам факультета журналистики MNU. Какие знания и навыки по медиа­грамотности, на ваш взгляд, важны студентам?

– В своей работе я придерживаюсь принципа: теория должна сразу проверяться практикой. В начале курса я сказала студентам: вы можете открыть ChatGPT и получить объяснение прак­тически любой темы. Но нейросеть не заменит профессиональный опыт преподавателя, его способность видеть контекст, задавать вопросы.

Например, на занятиях по профессио­нальной этике и медиакоммуникации мы говорим об ответственности журналиста и любого пользователя за создание и распространение информации. Ведь сегодня границы между виртуальным и реальным миром стираются, и все мы оставляем цифровые следы. Мы активно обучаем технологиям, но гораздо реже говорим об опасностях, которые за ними стоят.

Я вижу, как студенты стараются подменить свое мышление ответами искусственного интеллекта, облегчить выполнение любого задания, потому что так быстрее. Получается, что инструмент уже дан, а культура его использования еще не сформирована. Это похоже на ситуацию, когда у тебя есть машина, ты умеешь нажимать на газ, но еще не знаешь Правила дорожного движения. Самое главное: чтобы критическое мышление работало, нельзя доверять нейросети всю работу.

– Как сегодня проверять информацию и не стать распространителем фейков?

– Проверять становится все труднее. Если раньше можно было найти источник и оценить его, то сегодня первоисточника может и не быть. Информация сгенерирована и одномоментно распространена по разным аккаунтам, и ни один из них не подтверждает ее точность. Поэтому нужно понимать контекст. Наряду с вопросом «откуда?» важно спрашивать «зачем?». Зачем появилась информация, для чего ее распространяют? Сейчас в медиакоммуникациях на первый план выходят человеческий разум, честность, внимательность и критическое мышление. И честность я бы выделила особо, потому что она должна стать основой нашего взаимодействия в медиасреде.

– Допустим, человек увидел непроверенную информацию о розыгрыше призов, хочет переслать ее знакомым. Как поступать в таком случае?

– Прежде всего сохранять хладнокровие. Мы часто обсуждаем это со студентами. Они говорят: «Если я вижу негативную информацию в социальной сети, хочется возмутиться, поспорить с автором». Но комментариями и лайками мы можем привлечь к публикации лишнее внимание, алгоритмы поднимут ее выше. Если публикация нарушает правила, можно просто нажать на функцию «пожаловаться».

Раньше в чат на 100–150 человек легко отправляли любую ссылку, а потом каждый должен сам разбираться, правда это или нет, и зачастую пользователи делились ссылкой дальше… Так умножался информационный хаос. Сегодня, прежде чем нажать «поделиться», нужно подумать, вдруг то, что кажется нам забавным, причинит кому-то вред? Всегда говорю студентам и журналистам: делитесь той информацией, за точность которой готовы отвечать.

– Помимо преподавательской деятельности вы активно сотрудничаете с международными организациями. Расскажите, какие сегодня проекты реализуете?

– Я член рабочей группы ­ЮНЕСКО по информационной грамотности в рамках программы «Информация для всех», представляю региональный опыт всей Центральной Азии.

В прошлом году участвовала как эксперт в совместном проекте с Национальной академией образования имени Ыбырая Алтынсарина. При поддержке ­ЮНЕСКО мы готовили методические рекомендации по внедрению медиаграмотности в школьные предметы. Необязательно выделять для этого отдельный урок. Например, на уроке истории можно развивать критичес­кое мышление, обсуждать стереотипы, фейковую информацию, пропаганду на исторических примерах. На литературе можно разбирать, как язык формирует представление о реальности. Каждый педагог способен найти связь медиаграмотности со своей дисциплиной.

– Татьяна Александровна, вы автор обучающих игр по медиаграмотнос­ти MediaJungle и MediaPolice. Расскажите о них подробнее.

– Нашу настольную игру MediaJungle мы представили на II Центральноазиатском эдьютоне в Астане в 2019 году и получили грант на реализацию этого проекта. Вместе со мной над ним работали медиатренер Жапек Мейрамхан и психолог Наталья Ткалич.

Уникальность MediaJungle в том, что за три-четыре часа за игровым столом можно пройти небольшой курс медиаграмотности. Игроки отвечают на вопросы, выполняют задания, участвуют в дискуссиях. Например, игрок получает карточку и не знает ответа. Он может купить его у другого участника, но тот может продать неправильный ответ. Так мы отыгрываем манипулятивные ситуации, которые часто встречаются в жизни.

Вторая игра – MediaPolice – посвящена негативным факторам медиасреды: дез­информации, фишингу, манипуляциям, кибербуллингу. Здесь каждый участник становится детективом. Ему предстоит распознать, с чем он имеет дело, и предложить способ защиты. Мы разбираем 25 факторов с четырьмя уровнями интенсивности. Например, проявления языка вражды: от обесценивания чужого опыта до призывов к насилию. Нужно определить, с чем он столкнулся, и объяснить, как ему действовать.

Также в 2021 году по заказу Internews Kazakhstan мы начали разрабатывать мобильное приложение «МедиаДжунгли» для школьников 7–9-х классов. Для меня особенно важно, что учитель здесь еще и соавтор. Он может составить вопросы для своего класса как по медиаграмотности, так и по истории, географии, литературе и даже математике. Ребята проходят задания, набирают баллы, а педагог получает возможность проверить их знания.

– Какие ресурсы вы посоветуете тем, кто хочет самостоятельно развивать медиаграмотность?

– Я бы начинала каждое свое утро с сайта Factcheck.kz или другого ресурса, занимающегося проверкой фактов. Выделить утром хотя бы 15 минут, прочитать один-два материала, посмотреть, как авторы проверяли информацию. Пусть это станет привычкой, своеобразным запуском критического мышления.

Из книг рекомендую «Понимание медиа: внешние расширения человека» Маршалла Маклюэна. Она написана в 1964 году, переведена на русский язык и помогает задуматься о жизни в информационном обществе и влиянии медиа.

В целом развитие критического мышления должно стать частью информационной культуры всего человечества. Это наше умение задавать вопросы по любой теме и самостоятельно искать истину. В огромном информационном потоке важно понимать, как используется информация, какую пользу она приносит человеку и обществу. И здесь мы снова возвращаемся к честности и прозрачности.