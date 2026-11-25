Что такое правда в эпоху нейросетей, как ориентироваться в потоке информации и можно ли освоить медиаграмотность через игру? Об этом мы поговорили с преподавателем Maqsut Narikbayev University, автором игровых методик по медийной и информационной грамотности Татьяной Голубцовой.
– Татьяна Александровна, вы много лет готовите журналистов. Как пришли к обучению медиаграмотности широкой аудитории?
– После окончания факультета журналистики Казахского национального университета в 1994 году я вернулась в родную Караганду. До 2020-го преподавала в КарГУ, работала со СМИ, занималась медиатренингом.
В 2019-м наступил переломный момент. Тогда меня пригласили в Алматы на тренинг Internews Kazakhstan по медийной и информационной грамотности (МИГ). Раньше мы учили будущих журналистов работать с информацией, но сегодня каждый человек – участник информационного производства. Значит, навыки, которые раньше считались профессиональными, должны стать частью общей культуры.
Мы создали дома медиаграмотности, которые сегодня работают в Караганде и в других городах Казахстана. Встречаемся со школьниками и педагогами, пожилыми людьми, депутатами, предпринимателями и объясняем им основы работы в информационной среде.
– Сегодня вы преподаете студентам факультета журналистики MNU. Какие знания и навыки по медиаграмотности, на ваш взгляд, важны студентам?
– В своей работе я придерживаюсь принципа: теория должна сразу проверяться практикой. В начале курса я сказала студентам: вы можете открыть ChatGPT и получить объяснение практически любой темы. Но нейросеть не заменит профессиональный опыт преподавателя, его способность видеть контекст, задавать вопросы.
Например, на занятиях по профессиональной этике и медиакоммуникации мы говорим об ответственности журналиста и любого пользователя за создание и распространение информации. Ведь сегодня границы между виртуальным и реальным миром стираются, и все мы оставляем цифровые следы. Мы активно обучаем технологиям, но гораздо реже говорим об опасностях, которые за ними стоят.
Я вижу, как студенты стараются подменить свое мышление ответами искусственного интеллекта, облегчить выполнение любого задания, потому что так быстрее. Получается, что инструмент уже дан, а культура его использования еще не сформирована. Это похоже на ситуацию, когда у тебя есть машина, ты умеешь нажимать на газ, но еще не знаешь Правила дорожного движения. Самое главное: чтобы критическое мышление работало, нельзя доверять нейросети всю работу.
– Как сегодня проверять информацию и не стать распространителем фейков?
– Проверять становится все труднее. Если раньше можно было найти источник и оценить его, то сегодня первоисточника может и не быть. Информация сгенерирована и одномоментно распространена по разным аккаунтам, и ни один из них не подтверждает ее точность. Поэтому нужно понимать контекст. Наряду с вопросом «откуда?» важно спрашивать «зачем?». Зачем появилась информация, для чего ее распространяют? Сейчас в медиакоммуникациях на первый план выходят человеческий разум, честность, внимательность и критическое мышление. И честность я бы выделила особо, потому что она должна стать основой нашего взаимодействия в медиасреде.
– Допустим, человек увидел непроверенную информацию о розыгрыше призов, хочет переслать ее знакомым. Как поступать в таком случае?
– Прежде всего сохранять хладнокровие. Мы часто обсуждаем это со студентами. Они говорят: «Если я вижу негативную информацию в социальной сети, хочется возмутиться, поспорить с автором». Но комментариями и лайками мы можем привлечь к публикации лишнее внимание, алгоритмы поднимут ее выше. Если публикация нарушает правила, можно просто нажать на функцию «пожаловаться».
Раньше в чат на 100–150 человек легко отправляли любую ссылку, а потом каждый должен сам разбираться, правда это или нет, и зачастую пользователи делились ссылкой дальше… Так умножался информационный хаос. Сегодня, прежде чем нажать «поделиться», нужно подумать, вдруг то, что кажется нам забавным, причинит кому-то вред? Всегда говорю студентам и журналистам: делитесь той информацией, за точность которой готовы отвечать.
– Помимо преподавательской деятельности вы активно сотрудничаете с международными организациями. Расскажите, какие сегодня проекты реализуете?
– Я член рабочей группы ЮНЕСКО по информационной грамотности в рамках программы «Информация для всех», представляю региональный опыт всей Центральной Азии.
В прошлом году участвовала как эксперт в совместном проекте с Национальной академией образования имени Ыбырая Алтынсарина. При поддержке ЮНЕСКО мы готовили методические рекомендации по внедрению медиаграмотности в школьные предметы. Необязательно выделять для этого отдельный урок. Например, на уроке истории можно развивать критическое мышление, обсуждать стереотипы, фейковую информацию, пропаганду на исторических примерах. На литературе можно разбирать, как язык формирует представление о реальности. Каждый педагог способен найти связь медиаграмотности со своей дисциплиной.
– Татьяна Александровна, вы автор обучающих игр по медиаграмотности MediaJungle и MediaPolice. Расскажите о них подробнее.
– Нашу настольную игру MediaJungle мы представили на II Центральноазиатском эдьютоне в Астане в 2019 году и получили грант на реализацию этого проекта. Вместе со мной над ним работали медиатренер Жапек Мейрамхан и психолог Наталья Ткалич.
Уникальность MediaJungle в том, что за три-четыре часа за игровым столом можно пройти небольшой курс медиаграмотности. Игроки отвечают на вопросы, выполняют задания, участвуют в дискуссиях. Например, игрок получает карточку и не знает ответа. Он может купить его у другого участника, но тот может продать неправильный ответ. Так мы отыгрываем манипулятивные ситуации, которые часто встречаются в жизни.
Вторая игра – MediaPolice – посвящена негативным факторам медиасреды: дезинформации, фишингу, манипуляциям, кибербуллингу. Здесь каждый участник становится детективом. Ему предстоит распознать, с чем он имеет дело, и предложить способ защиты. Мы разбираем 25 факторов с четырьмя уровнями интенсивности. Например, проявления языка вражды: от обесценивания чужого опыта до призывов к насилию. Нужно определить, с чем он столкнулся, и объяснить, как ему действовать.
Также в 2021 году по заказу Internews Kazakhstan мы начали разрабатывать мобильное приложение «МедиаДжунгли» для школьников 7–9-х классов. Для меня особенно важно, что учитель здесь еще и соавтор. Он может составить вопросы для своего класса как по медиаграмотности, так и по истории, географии, литературе и даже математике. Ребята проходят задания, набирают баллы, а педагог получает возможность проверить их знания.
– Какие ресурсы вы посоветуете тем, кто хочет самостоятельно развивать медиаграмотность?
– Я бы начинала каждое свое утро с сайта Factcheck.kz или другого ресурса, занимающегося проверкой фактов. Выделить утром хотя бы 15 минут, прочитать один-два материала, посмотреть, как авторы проверяли информацию. Пусть это станет привычкой, своеобразным запуском критического мышления.
Из книг рекомендую «Понимание медиа: внешние расширения человека» Маршалла Маклюэна. Она написана в 1964 году, переведена на русский язык и помогает задуматься о жизни в информационном обществе и влиянии медиа.
В целом развитие критического мышления должно стать частью информационной культуры всего человечества. Это наше умение задавать вопросы по любой теме и самостоятельно искать истину. В огромном информационном потоке важно понимать, как используется информация, какую пользу она приносит человеку и обществу. И здесь мы снова возвращаемся к честности и прозрачности.