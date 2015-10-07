Свежий выпуск
Медиаплатформы для ЭКСПО-2017
Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
Ее организовали совместно с вузом Клуб главных редакторов, Комитет связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию. В качестве сопредседателей и модераторов выступили ректор университета Галым Мутанов и президент Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай.
Во время научных дискуссий участники обсудили актуальные вопросы развития медийной отрасли в Казахстане, а также тему «ЭКСПО-2017»: генерация идеи и технологий цифровой эпохи». В рамках конференции ректор КазНУ Галым Мутанов и генеральный директор ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» Мирболат Аюпов подписали меморандум о сотрудничестве. Современный деловой технологический комплекс, позволяющий осуществлять полный цикл работ в сфере цифровых медиатехнологий, выразил готовность сотрудничать с вузом. ЭКСПО – это большой ориентир для всех направлений работы.
– Поддержка КазНУ такого важного мероприятия для продвижения бренда ЭКСПО-2017 послужит хорошим началом в становлении технической площадки для его проведения, – считает М. Аюпов. – Университеты, участвующие в таких инициативах, вносят большой вклад в развитие страны, стимулируют экономическое развитие и способствуют устойчивому развитию человеческого капитала.
Наука выступает основным двигателем университетов, на базе которых строится и развивается инновационная деятельность, добавил главный редактор интернет-газеты «Алаш айнасы» Серик Жанболат. Поэтому так важно поддерживать молодых ученых, у которых есть идеи, научные разработки, говорили специалисты.
Главный редактор газеты «БизнесВласть» Олег Хе рассказал о роли журналиста и опыте медиаменеджмента:
– Новые технологии – это новые возможности. ЭКСПО, без сомнения, станет яркой страницей в истории Казахстана, выставка покажет технические и технологические достижения, в том числе нашей страны.
С появлением новых технологий создаются медиаплатформы и новые конвергентные пространства. Как ведущий вуз страны, КазНУ всецело поддерживает медиастратегию Казахстана. Использование новых возможностей и технологий медиаиндустрии сможет в дальнейшем положительно повлиять на имидж и найти новые пути продвижения бренда ЭКСПО-2017.
Ученые КазНУ рассказали о проектах, которые будут представлены на выставке «ЭКСПО-2017». В связи с этим следует отметить разработку университетских наноспутников в рамках международного консорциума UNIFORM совместно с Токийским университетом. Несколько летных образцов наноспутника, сконструированных в университете, успешно прошли испытания в ракетно-космической корпорации «Энергия» и Берлинском техническом университете. Первый из наноспутников будет запущен в ближайшее время с борта международной космический станции. В планах также запуск трехмодульного наноспутника и научно-технологического микроспутника весом до 50 кг. В дальнейшем предполагается наладить малосерийное производство наноспутников широкого назначения, которые будут представлены на выставке «ЭКСПО-2017». В этом направлении КазНУ активно сотрудничает с вузами и научными центрами США, Германии, Японии и Кореи.
Кроме того, КазНУ как ведущий университет стран Центральной Азии тесно сотрудничает с ООН. Вуз участвует в интеллек­туальном решении вызовов тысячелетия, возглавив глобальный хаб (UNAI) программы ООН «Академическое влияние» по устойчивому развитию. И заслуженно вошел в топ лучших вузов среди 800 университетов мира, заняв 275-е место в рейтинге QS. Во время конференции состоялось торжественное награждение медалью «80 лет КазНУ им. Аль-Фараби» руководителей СМИ и видных ученых за лучшие достижения и вклад в развитие медиарынка.

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