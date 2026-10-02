Медиация существовала у казахов с древних времен
Ескали Саламатов, руководитель отдела Института законодательства и правовой информации
В этом году исполнилось 15 лет Закону РК «О медиации», который открыл новую главу в отечественной правовой системе. За годы становления и развития этого института сформирована современная правовая и организационная база. Сегодня в Казахстане действуют 27 организаций, объединяющих более 2 тыс. профессиональных медиаторов. И все эксперты в данной сфере едины во мнении, что с самого начала медиация зарекомендовала себя как эффективный механизм снижения уровня конфликтности сторон и внесудебного урегулирования различных споров.