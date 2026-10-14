Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США

Еще несколько лет назад Арай Кожакелдиева работала переводчиком, сопровождая деловые переговоры, и вместе с супругом развивала языковую школу в Астане. Сегодня ее профессиональный путь связан с цифровизацией здравоохранения − сферой на стыке медицины и технологий. Она работает в американской технологической компании, которая помогает внедрять решения на основе искусственного интеллекта, обеспечивает кибербезопасность и защиту персональных данных. О новых возможностях, которые открывает данное направление, наша соотечественница рассказала корреспонденту Kazpravda.kz

Фото: архив Арай Кожакелдиевой

У каждой профессиональной истории есть момент, когда привычная траектория меняет вектор. Для уроженки Алматы, окончившей столичную школу-лицей №15 с «Алтын белгі», все началось с поступления на переводческое дело в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. Однако Арай быстро поняла, что язык − отличный инструмент для профессионального продвижения.

Работа в Посольстве Индии в Казахстане, сопровождение B2B-переговоров и запуск собственной школы английского Americana открыли для нее международную бизнес-среду, которая и стала главной поворотной точкой в карьере.

«Когда ежедневно погружалась в работу, то осознала: мне хочется не просто переводить чужие мысли, а самой понимать, как устроен бизнес и как принимаются решения. Именно тогда появилось желание получить престижную степень в сфере управления бизнесом MBA в США. Главным стимулом было стремление оказаться в самом эпицентре мировой инновационной экосистемы, где рождаются передовые идеи, и прочувствовать на себе практический подход к учебе», − вспоминает собеседница.

На пути к американской мечте

Поступление в University of Massachusetts Amherst потребовало серьезной выдержки. Арай сдала IELTS, а благодаря практическому багажу школа имени Айзенберга освободила ее от тестирования GMAT, проведя собственный экзамен и собеседование. В результате полный грант почти на 150 тысяч долларов США покрыл два года магистратуры и ежемесячную стипендию.

Переезд с семьей в Амхерст в августе 2023 года стал серьезным испытанием. Вдали от дома и привычного окружения пришлось заново выстраивать быт, адаптироваться к новой культуре и справляться с учебой, не оставлявшей свободного времени.

Тем не менее небольшой студенческий город оказался комфортным местом для жизни с ребенком, а близость к Бостону и Нью-Йорку предоставляла возможность оставаться в центре ключевых бизнес-событий.

«Поначалу было трудно от мысли, что начинаешь жизнь абсолютно с нуля. Но мы справлялись вместе с супругом: днем он помогал с ребенком, а по ночам работал дистанционно. Дальше начался настоящий марафон из нетворкинга и поиска своего направления. Этот период научил меня не бояться заявлять о себе, выстраивать связи и свободно чувствовать себя в корпоративной среде», − добавила казахстанка.

Учеба помогла изучить американскую корпоративную культуру и проверить свои силы, решая непростые задачи.

«Этот путь потребовал огромной внутренней решимости и настоящей командной работы с семьей. Сама программа MBA давала невероятные возможности: уже с первого курса мы решали реальные проблемы действующих компаний. А преподавательский состав был просто исключительным: многие профессора параллельно читали лекции в MIT, Гарварде и Бостонском университете», − рассказывает она.

Интерес Арай к сфере здравоохранения обусловлен не только ее перспективностью. Медицина связана с высокой уязвимостью человека: в период болезни пациенты меньше всего готовы тратить силы на бюрократию, страховые споры и неразбериху в финансовых документах.

В компании Арай занимается внедрением ИИ-решений и кибербезопасностью, делая финансовую сторону медицины прозрачной, простой и защищенной.

ИИ в помощь

В последние годы меняется сама философия внедрения ИИ: в центре внимания оказывается не технологический тренд, а реальное снижение уровня стресса у людей.

«Меня поразило, как органично в США сочетаются строжайшие стандарты безопасности и забота о человеке. Американская медицина исторически утопала в бюрократии и гигантских объемах данных, но современные онлайн-платформы убирают эту рутину без ущерба для приватности. В нашей стране тоже есть огромный потенциал: цифровизация административных процессов и внедрение американских стандартов защиты данных помогут разгрузить врачей и вывести сервис для пациентов на совершенно другой уровень», − констатировала она.

По ее словам, Казахстану не нужно слепо копировать западную модель. У нашей страны есть уникальное преимущество − возможность сразу строить современную цифровую архитектуру «с нуля», не оглядываясь на устаревшие системы прошлого.

«В наших реалиях наибольшую пользу могут принести три направления: ИИ-ассистенты для рутинной работы, единые цифровые платформы между пациентами, клиниками и страховщиками, а также предиктивная аналитика с удаленным мониторингом здоровья. Врачи сейчас перегружены отчетами, и если забрать у них бумажную работу, у них появится главное − время на пациентов. А удаленный мониторинг сделает качественную медицину доступной даже в самых дальних регионах», − считает эксперт.

Взгляд в будущее

В данное время Арай сосредоточена на том, чтобы получить как можно более глубокую экспертизу в США, но все ее долгосрочные цели связаны с родиной.

«Мне очень важно внести свой вклад: усилить цифровую защиту медицинских данных, избавить систему от лишней бюрократии и поддержать молодых специалистов − особенно девушек, которые хотят развиваться в IT. Через 5 – 10 лет идеальная клиника станет экосистемой без бумажной волокиты, очередей и лишнего стресса. Искусственный интеллект взялся бы за предиктивную диагностику, а связь между пациентом, клиниками и страховщиками происходила бы мгновенно через защищенные сервисы. Человек сможет управлять своим здоровьем в несколько кликов на смартфоне, пока алгоритмы экономят его силы и время», – подытожила специалист.

Своим примером казахстанка показывает, что амбициозная карьера и семейная жизнь могут не мешать, а помогать друг другу. Опыт нашей соотечественницы показывает, что умение балансировать между работой и домом помогает добиваться целей в любой точке мира, независимо от менталитета и внешних обстоятельств.