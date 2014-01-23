Медикам поможет чудо-техника

«Стратегия – это программа конкретных практических дел, которые день за днем, из года в год будут делать лучше страну и жизнь казахстанцев, – сказал в Послании Глава государства. – Но каждый должен понимать и знать, что в рыночных условиях не надо ждать манны небесной, а надо эффективно трудиться. Задача государства – создавать для этого все условия». Руководителю МЦ «Мейірім» кандидату медицинских наук и депутату областного маслихата Гульдаре Нурумовой как никому другому близки слова Президента. Давно уже она вывела для себя: индустрия здоровья не может стоять в общем ряду. Ведь медицина – отрасль оборонная, это понимал еще Петр Великий, который в одну пору закладывал в Туле ружейный завод, а в Питере – «медицинскую избу». Надо видеть принципиальную разницу между стерилизатором и соковыжималкой, между диваном-кроватью и аппаратом «сердце – легкое».

Вот почему, создав одну из лучших в стране лечебниц, имеющую международный сертификат соответствия СТ РК ИСО-9001, она без передышки продолжает повышать качество медицинских услуг, одновременно делая их все более разнообразными и доступными. В позапрошлом году открыт современный дневной стационар, способный принимать одновременно 40 больных. В 2013-м – распахнул двери единственный в регионе центр томографии, вооруженный магнитно-резонанс­ными и компьютерным аппаратами последнего поколения. И вот – очередная высота. Кстати, оборудование для своего нового подразделения «Мейірім» при­обрел с помощью Государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

42 тыс. человек, каждого десятого горожанина обслуживает лаборатория. А вскоре к ним прибавятся и жители нескольких районов области. И все же очередей здесь вы не увидите, хотя пациентов встречают все те же 5 врачей и 8 лаборантов. Но теперь их высочайшую квалификацию и многолетний опыт обогатили новейшие технологии и оборудование самых известных в мире производителей медицинской техники. И если в прежней, небольшой и тесноватой лаборатории они с 8 до 10 часов умудрялись принимать не менее 100 человек, то сегодня за час – 150.

Приятно видеть этот огромный, сверкающий чистотой, как в опе­рационной, мир, где все продумано и учтено до мелочей. Кровь у пациентов берут на первом этаже в двух просторных кабинетах – для детей и беременных и взрослых (а раньше – в одном). Автоматика строго следит за чистотой воздуха, периодически кварцуя помещения. Второй этаж – царство электроники и скоростных высокоточных исследований. Всего за три минуты (в 40 раз быстрее прежнего!) японский гематологический анализатор «МЕК-7222» сделает развернутый анализ крови по 22 параметрам. А встроенная система много­уровневого контроля немедленно проверит качество работы.

Японский биохимический анализатор Sappire 400, трудясь круг­лосуточно с полной нагрузкой, способен выдавать 240 анализов в час. Но понадобится помощь тяжелобольному – выполнит срочное задание за 10 минут, не снижая скорости общего потока исследований. Хемилюминесцентному анализатору Immulite 1000 компании Siemens по плечу не только рядовые рутинные исследования, но и уникальные тесты.

– А если мы увидим патологию, то обязательно все перепроверяем под микроскопом, – рассказывает заведующая лабораторией Ульмас Зуфарова. Говорит уверенно, ведь в ее команде – опытнейшие врачи-лаборанты Августина Борисова и Эмма Пак, посвятившие любимому делу 40 и 32 года, отличные специалисты Шавхат Акимов и Светлана Джилкайдарова, старший фельдшер-лаборант Сауле Майлыбаева и другие профессионалы. От них ничего не ускользнет. Претензий к своим электронным помощникам у них пока нет. И, видимо, не будет. Уж очень высока репутация у машин. Еще не было случая ни в одной клинике мира, где несет «боевое» дежурство эта чудо-техника, чтобы она когда-нибудь солгала.

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,

Тараз