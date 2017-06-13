Медики и подрядчики Статьи 558 Флора Левина, Семей

Вместе с депутатами участие в мероприятии приняли вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева, директор Казахского НИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова, руководители ряда областных онкологических диспансеров Казахстана.

Первым объектом, который посетила делегация в Семее, стала строительная площадка в микрорайоне «Карагайлы», где ведется строительство общежития на тысячу мест для студентов Государственного медицинского университета. В 2014 году конкурс на его возведение выиграла одна из алматинских компаний, однако дела здесь идут, что называется ни шатко ни валко. Строители освоили только 50 млн тенге, и сейчас между подрядной организацией и вузом в разгаре судебные разбирательства.

– Надеюсь, суд вынесет справедливый вердикт. Сейчас ставится вопрос о выделении в следующем бюджетном году денег на завершение этого объекта. Но увидев, в каком плачевном состоянии он находится, мы прежде будем требовать документальных разъяснений, чтобы выделение финансов было оправданным, – отметил депутат Мажилиса Бейбут Мамраев. – Студенты ждут ввода этого общежития, они хотят жить в хороших условиях.

Еще один объект здравоохранения, который вот уже пять лет не могут ввести в экс­плуатацию, – Центр ядерной медицины при Региональном онкологическом диспансере Семея. Сдать его должны были еще в 2013 году, однако из-за ряда недоработок ввод так и не был осуществлен. Одна из причин – некачественная установка системы отбора и хранения жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Между тем это главное звено всего технологического процесса, поэтому начать лечение больных па­циентов, проводить исследования и производить медицинские препараты, на что рассчитан радиологический центр, нельзя.

– Фактическое исполнение не соответствует проекту. Часть системы ЖРО – бочки. Но те, что установлены, предназначены для ГСМ и ни в коем случае не могут использоваться для хранения радиоактивных отходов. Металл не подходит по толщине и другим характеристикам. В проекте были прописаны конк­ретные производители, конкретное оборудование, но генподрядчик решил действовать по собственному разумению и купил не то, что требовалось, а то, что сам захотел. Причем у разных производителей: бочки местного производства, система вакуумная – совсем от другой фирмы. То же самое касается разводки, – рассказал главный врач Регионального онкологического диспансера Марат Сандыбаев.

В свою очередь генеральный подрядчик утверждает, что на момент строительства участка никаких претензий не было. Между тем сегодня из-за неисправности системы ЖРО, вентиляции, из-за чего нет возможности обеспечить требуемую по нормам чистоту в помещениях, простаивают дорогостоящие аппараты, пациенты не получают высоко­квалифицированную помощь.

– Позитронно-эмиссионных томографов не так уж и много в Казахстане. Государство выделило средства на их приобретение, и очень прискорбно констатировать, что это медицинское оборудование, начиная с 2013 года – времени поставки, до сих пор бездействует. Да, были судебные разбирательства. Определенные лица понесли наказание, однако проблема до сих пор не решена, – сказал Бейбут Мамраев.

Уже на заседании, которое проходило в Государственном медицинском университете Семея с участием медицинской общественности города, депутаты поставили вопрос, когда же будет запущен Центр ядерной медицины, и даже предложили свой путь решения проблемы.

– В настоящее время Парламент рассматривает отчет Правительства и Счетного комитета об исполнении бюджета за 2016 год. Результат нас тревожит, мы видим недоосвоение средств по социальным объектам, в частности объектов здравоохранения. И один из них – радиологический центр. К сожалению, с 2009 года процесс никак не может завершиться. А ведь этот объект очень важный – за счет его ввода планировалось снизить смертность и заболеваемость онкологических больных не только Семея, а всего восточного региона. Мне хочется спросить, когда будет завершено строительство? – задала вопрос депутат, в прошлом медик Зауреш Аманжолова.

Аппаратура лучших фирм мира простаивает, констатировала она, а ведь это ни что иное, как расточительство бюджетных денег.

– Пять лет оборудование простаивает, и в каком оно состоянии сейчас? Там ведь кристаллы, много других уникальных элементов, которые теперь надо проверить, затрачивая финансы. Государство выделяет огромные деньги на обучение специалистов как внутри страны, так и за рубежом. Они имеются. Но ходят кругами вокруг упакованного оборудования! Специа­лист должен приобретать навыки, набираться опыта, а пока мы подключим аппараты, он все забудет или уйдет. Судебные тяжбы могут длиться десятки лет, а страдает народ, которому требуется лечение, страдают врачи, которые должны были работать на этих аппаратах. От имени парламентариев мы намерены в очередной раз направить депутатский запрос: пора решать – или построить объект заново в соответствии с положенными санитарными нормами, или вывезти оборудование, – возмутилась Зауреш Аманжолова.

Предложение мажилисвумен поддержали и некоторые ее коллеги. В свою очередь местные власти предлагают свои пути решения проблемы.

– Я думаю, сегодня надо идти не по судебному пути, ибо тогда решение проблемы будет затягиваться, что и показывает практика. Надо действовать параллельно: сделать корректировку проек­та с учетом нынешних требований. Есть СНИПы, есть нормы. Надо отрегулировать сметный расчет, расторгнуть договор, определить нового подрядчика и довести работу до конца, – предложил аким Семея Ермак Салимов.

Напомним, что Региональный онкологический диспансер обслуживает Семейский регион, а это более 620 тыс. человек. Здесь есть поликлиника, дневной и круглосуточный стацио­нары. Работают цитологическая и патогистологическая лаборатории. Больные могут получать как лекарственное, так и хирургическое, радиологическое лечение. По завершении строительства Центра ядерной медицины здесь будут работать отделения радио­изотопной диагностики, радио­йодотерапии. Дело за малым.

Ядерная медицина в стране развивается в течение ряда лет. В Республиканском диагностическом центре, в Медицинском центре управления делами Президента стоят позитронно-эмиссионный томограф, однофотонный эмиссионный томограф. Логистика уже отработана, так что семейскому центру надо только внедрять стандартные операционные процедуры... На данном этапе актуальным является только завершение строительства Центра ядерной медицины, а все остальные условия для функционирования, в том чис­ле правовая база, тарифо­образование, уже есть.

Завершая заседание, секретарь Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК, депутат Бейбут Мамраев резюмировал, что сегодня в вопросе оказания медицинской помощи онкологическим больным внимание требуется как профилактике, лечению, так и реабилитации.

– По итогам нашего заседания будут выработаны рекомендации, которые мы направим Правительству. И еще один аспект. Хотел бы обратить внимание на такую цифру: 83% обращений в случае болезни – самостоятельное решение человека. И можно ли в полной мере говорить здесь о реальной профилактике? – спросил депутат.

Не развита паллиативная медицина, считает Бейбут Мам­раев, особенно в детской онкологии. А между тем поздняя диагностика онкологических заболеваний у детей бывает при редких видах рака. Значит, есть большие проблемы в диагностике.

