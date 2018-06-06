В мире
Медики назвали песню, которая может спасти жизнь
Песня Macarena испанской группы Los Del Rio может помочь при выполнении непрямого массажа сердца – ее ритм в 103 удара в минуту соответствует нужной частоте нажатий на грудную клетку. Об исследовании испанских ученых пишет Science Alert, передает РИА Новости.    

В эксперименте, организованном медиками из Барселонского университета, приняли участие 164 студента. Их разделили на три группы – первая выполняла компрессию грудной клетки под удары метронома, добровольцев из второй попросили напевать про себя Macarena, третья группа стала контрольной.

После двухминутного массажа сердца выяснилось, что лучше всех справились студенты, пользовавшиеся метрономом, – 91% участников этой группы выдерживали правильный темп в 100-120 нажатий в минуту. На втором месте добровольцы, напевавшие испанскую песню, – 74% из них попадали в ритм. Хуже всех справились студенты, которые не пользовались ни метрономом, ни Macarena – нужную частоту удалось соблюсти лишь 21% из них.

Авторы исследования отмечают, что, хотя эффективность метронома оказалась выше, его не всегда просто найти, поэтому знание хита 90-х может спасти чью-то жизнь.

Ранее американские ученые установили, что у женщин меньше шансов получить сердечно-легочную реанимацию в общественном месте, чем у мужчин. Необходимую медицинскую помощь при остановке сердца получают 45% мужчин и 39% женщин. Столь разные показатели связаны с физическими и психологическими барьерами.

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