Медики: Соль защищает от болезней кожи

Общество
Долгое время врачи говорили, что избыток соли в рационе опасен. Но у соли есть и полезные свойства. Оказалось, она защищает от кожных инфекций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Meddaily.

Соль накапливается в коже – локальный иммунитет активируется, что позволяет справиться с бактериальными кожными инфекциями.

Был проведен эксперимент: мышей кормили очень соленой пищей, после чего у них вылечивались быстрее обычного инфекции на лапах. Соль повышала активность макрофагов – иммунных клеток.

Отмечается, что раньше соль активно использовали в качестве антибиотического средства. А, как показали наблюдения, у пациентов с кожными инфекциями в местах поражения покрова наблюдался рост концентрации соли.

Но все равно высокий уровень соли в теле, особенно у пожилых людей, повышает давление, риск болезней сердца, инсульта, рака желудка, усугубляет течение аутоиммунных заболеваний.

Ученым еще предстоит выяснить, почему у пожилых людей больше соли в коже. Также, возможно, средства, повышающие концентрацию соли локально, станут настоящим спасением от инфекций.

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