Медики спрогнозировали рост числа заболевших вирусом Эбола до 1,4 миллиона

Фото: Zoom Dosso/AFP
Такие данные приводятся в докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), сообщает Лента.ру
.
Цифры, указанные в докладе, как считают эксперты CDC, могут стать актуальными уже к 20 января 2015 года, при этом они будут касаться
только Либерии и Сьерра-Леоне. Свои предположения медики строят на
основании того, что реальное число зараженных вирусом Эбола в 2,5 раза
больше тех цифр, которые публикует Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ), и количество заболевших удваивается примерно раз в 20 дней.
Остановить распространение болезни, по мнению CDC, могут только экстренные меры, в частности, изменение методов борьбы с болезнью,
подхода общества к проблеме и выделение достаточного количества ресурсов
– врачей и медицинского оборудования.
Ранее, во вторник, был опубликован доклад 60 экспертов ВОЗ, согласно которому, если не будут приняты радикальные меры, число заболевших к
началу ноября 2014 года превысит 20 тыс. При этом специалисты предупредили,
что смертельный вирус Эбола даже после ослабления нынешней эпидемии,
скорее всего, останется среди населения Западной Африки на долгие годы,
что делает возможным еще более опасные мутации.