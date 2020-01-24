Медики ЦМК КЧС МВД РК помогли роженицам добраться до больницы Нур-Султана

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Медики ЦМК КЧС МВД пришли на помощь роженицам заблокированных непогодой поселков близ Нур-Султана, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"23 января в связи с неблагоприятными погодными условиями движение в пригородных поселках Нур-Султана было парализовано. Все экстренные службы работали в усиленном режиме. Столичные спасатели вызволяли автотранспорт из снежного плена", - говорится в сообщении.
В 17:57 часов в диспетчерский пункт филиала Центра медицины катастроф по г.Нур-Султан поступило сообщение, что у беременной жительницы села Караоткель Целиноградского района Акмолинской области внезапно начались роды,
необходимо было доставить ее как можно скорее в родильное отделение. Из-за снежных заносов и запрета выезда из села женщину не могли привезти в больницу.
Как отметили в КЧС МВД РК, бригада медиков ЦМК на вездеходном санитарном автотранспорте ТРЭКОЛ смогла проехать в заблокированное село, оказать медицинскую помощь и доставить женщину в городской перинатальный центр.
Не успев вернутся к месту дислокации медикам ЦМК поступает аналогичное сообщение о необходимости доставить в больницу беременную женщину. На этот раз в помощи нуждалась жительница села Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области.
"Сотрудники Центра медицины катастроф среагировали оперативно, направившись на помощь. Однако, медики даже на вездеходе с трудом пробирались по заметенной дороге. Когда же проехать на машине стало невозможно, пошли
пешком. Прибыв по указанному адресу, после осмотра женщины, врачом принято решение о немедленной транспортировке", - добавили в пресс-службе.
Беременную, только через несколько часов смогли доставить в родильное отделение и передать в руки медиков перинатального центра.
Отмечается, что дна из доставленных молодых женщин уже родила. 24 января в 05:20 часов появился на свет мальчик весом более 3 кг и абсолютно здоровым. И малыш, и мама чувствуют себя хорошо.