Медики заявляют о выработке коллективного иммунитета от COVID-19 в Нур-Султане

Столичные медики заявляют о выработке коллективного иммунитета от коронавируса.

Около 70% астанчан полнос­тью вакцинированы против КВИ. Из подлежащего иммунизации контингента, а это 711 тыс. горожан, более 496 тыс. уже провакцинированы двумя компонентами. Больше всего с начала массовой вакцинации привиты препаратом «Спутник-V» – свыше 344 тысяч. Среди вакцинированных Pfizer лидируют подростки – более 11 тыс. школьников до 18 лет. Следом активность проявили кормящие мамы – их 7 тысяч.

По данным управления общественного здравоохранения города, количество желающих привиться стало гораздо больше благодаря расширению спис­ка тех, кто может получить одоб­ренные ВОЗ вакцины. В ведомстве проинформировали и о ситуации в ковидных стационарах. На сегодня 23 пациента находятся в них с КВИ средней тяжести. В основном это люди, имеющие другие сопутствующие заболевания.

Также уменьшилось количест­во амбулаторных пациентов – всего пять по городу. Снижение заболеваемости медики напрямую связывают с прохождением горожанами полного курса вакцинации, благодаря чему выработался коллективный иммунитет.