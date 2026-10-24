Медицина ближе к дому

Медицинское учреждение стоимостью около 5,1 млрд тенге будет обслуживать более 40 тыс. жителей Кызылжарского района. Начать прием пациентов планируют в 2027 году. На приобретение медицинского оборудования предусмотрено еще почти 1,1 млрд тенге. Сейчас предстоит завершить оснащение поликлиники и оформить необходимые разрешительные документы, включая лицензию на медицинскую деятельность.

Тем временем в Петропавловске продолжается строительство многопрофильной областной больницы на 480 коек. В ней планируют оказывать высокотехнологичную помощь по кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и сосудистой хирургии. Основные железобетонные конструкции возведены, ведутся кладка стен, монтаж фасадов и внутренняя отделка. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2027 год.

В микрорайоне Копай строят областную станцию скорой и неотложной медицинской помощи, рассчитанную на 100 тысяч выездов в год. Комплекс будет включать гараж на 20 санитарных автомобилей, ремонтную и моечную базы, а также симуляционный центр для подготовки медработников. Завершить строительство также планируют в 2027 году.

Еще один проект реализуется на базе бывшей коррекционной школы № 2. Здесь завершается капитальный ремонт здания, в котором размес­тится реабилитационный центр для детей с ментальными нарушениями. Ежегодно помощь в нем смогут получать до 500 детей.

Всего за последние три года в Северо-Казах­станской области построили и модернизировали 50 объектов здравоохранения. Медицинские организации получили 98 автомобилей скорой помощи и санитарного транспорта, в том числе 33 – при поддержке сельхозтоваропроизводителей. До конца года планируется приобрести еще 42 автомобиля.