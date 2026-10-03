Медицина как философия

Медицина
Насихат Оркушпаева
.

В Астане проходит конференция, приуроченнная к 95-летию профессора Леонида Лихтермана

фото пресс-службы Национального центра нейрохирургии

Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний центральной и периферической нервной системы, новые хирургические технологии, научные разработки и перспективы развития высокотехнологичной медицинской помощи легли в основу двухдневной меж­дународной конференции по актуальным вопросам нейрохирургии и неврологии.

Особенное праздничное настроение встрече авторитетных нейрохирургов, неврологов, ученых и медицинских экспертов из Казахстана, Великобритании, США, России, Кыргызстана и Узбекистана придало то, что виновник торжества – известный ученый и невролог, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государственной премии России, главный научный сотрудник-невролог Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко Леонид Болеславович – лично присутствовал на конференции. Гости мероприятия аплодировали ему стоя.

Биография выдающейся личности связана с Казахстаном. В годы Великой Отечественной войны семью будущего профессора эвакуировали в Щучинск, в живописный край – Боровое. А в начале своего профессионального пути он работал ординатором в психоневрологическом диспансере Актюбинской области. Сегодня эта профессиональная связь продолжается. Леонид Лихтерман – академик Академии профилактической медицины Казахстана и почетный профессор Национального центра нейрохирургии. В научном журнале «Нейрохирургия и неврология Казахстана» также есть рубрика, посвященная его имени.

Поздравить юбиляра со знаменательной датой пришли представители медицинского и научного сообщества, а также государственные и общественные деятели. Среди почетных гостей были экс-председатель Сената Парламента РК, экс-государственный секретарь РК Оралбай Абдыкаримов, первый министр нефтяной и газовой промышленности РК Равиль Чердабаев, вице-министр здравоохранения РК Манас Рамазанов и другие.

– Вы вносите большой вклад не только в развитие медицины, но и в процесс межстрановых отношений, – обратился к Леониду Болеславовичу Манас Рамазанов, зачитывая поздравительные слова от имени министра здравоохранения Казахстана. – Ваш многолетний профессиональный труд занимает особое место в медицинской системе нашей страны. Глубокие знания и преданность своему делу, служение во благо людей всегда будут достойны признания. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия, счастья. Пусть каждый день будет наполнен заботой, вниманием, добрыми словами, благодарностью ваших учеников и коллег.

В рамках торжественной части Леониду Болеславовичу Лихтерману вручили медаль «Салаға қосқан үлесі үшін». Высокая награда стала заслуженным признанием многолетних заслуг и символом стремительного прогресса, который демонстрирует отечественная медицина.

– Наша конференция посвящена знаменательной дате – 95-летию профессора Лихтермана. Это имя хорошо известно каждому, кто занимается нейрохирургией и неврологией. Его профессиональный путь начинался здесь, на казахстанской земле. Имя ученого связано со становлением и развитием неврологической службы Западного Казахстана. Для нас это не просто строчка в биографии, а часть нашей общей истории, – сказал в приветственной речи президент ОО «Казахская ассоциация нейрохирургов», председатель правления АО «Национальный центр нейрохирургии» Серик Акшулаков.

Отметим, что конференция проходит в год 35-летия независимости Казахстана и отражает один из результатов развития отечественной медицины – формирование собственной профессиональной школы, укрепление высокотехнологичной помощи и активное участие казахстанских специалистов в международном научном сотрудничестве. Отсюда и высокая значимость того, что юбиляр поделился опытом и знаниями с участниками. В своем выступлении Леонид Болеславович остановился на важной теме «Нравственность и технологии в нейрохирургии». Он отметил, что в отрасли понятия «профессиональное» и «человеческое» также едины, как и философия с медициной: врач должен обладать не только техническими навыками, но и высокими моральными качествами.

В первый день конференции с докладами выступили более 20 гостей. По их единому мнению, мероприятие стало отличной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов отрасли и определения векторов дальнейшего развития нейрохирургии и неврологии.

#Астана #медицина #конференция #Леонид Лихтерман

Популярное

Все
Глобальные вызовы и поиск решений
Состоялось бюро Курултая
От новых дорог до цифровых маршрутов
Путь к звездам
Архитекторы интеллектуальной нации
Возможность сказать спасибо
Медицина как философия
Приступили к приемке свеклы
Любовь к Родине начинается с отчего дома
Этапы эволюции института президентства
Медиаграмотность: все начинается с семьи
Новый формат общественного представительства
Чистота природы – чистота души
Зерновая отдача превысила прогнозы
Главный урок
Островский... за забором
А невеста все-таки нашлась!
Дефицит пастбищ снижается
Гвардеец Гулливер
В Астане строят электровозы пятого поколения
Отличные вести из Самарканда
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
День труда: Бектенов от имени Президента вручил награды представителям рабочих профессий
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
От количества – к качеству: высшая школа и наука на новом этапе
Ко Дню труда казахстанцы высказали отношение к рабочим профессиям
Павлодарскую область подключат к новой экосистеме AI-решений
Казахстанские гребцы отличились на Азиаде в Японии
Сталь, «цифра» и характер
Готовятся бои за титулы WBC и WBO
Айдос Мырзахметов назначен министром обороны Казахстана
Новое водохранилище появится на реке Большой Узень в ЗКО
Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших в ходе учений в Мангистау
В столице презентовали платформу AI Sport
В Астане запустят шаттл-маршруты к концерту Кайрата Нуртаса
DosStar дарит праздник
Будущее ИИ в Казахстане
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
До 20% дешевле, чем на рынке: фермерскую продукцию по доступным ценам продают в Казахстане
Девятиэтажка пойдет под снос
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Огонь, долг и человечность: память о героях мирного времени увековечили на большом экране
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Время белых полей

Читайте также

Вакцинация от гриппа: кто может привиться бесплатно
Новую модель реабилитации детей с кохлеарными имплантами за…
Уникальные технологии по лечению патологий сердца внедряют …
Централизованный закуп медицинской техники обсудили в Кабми…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]