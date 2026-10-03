Медицина как философия

Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний центральной и периферической нервной системы, новые хирургические технологии, научные разработки и перспективы развития высокотехнологичной медицинской помощи легли в основу двухдневной меж­дународной конференции по актуальным вопросам нейрохирургии и неврологии.

Особенное праздничное настроение встрече авторитетных нейрохирургов, неврологов, ученых и медицинских экспертов из Казахстана, Великобритании, США, России, Кыргызстана и Узбекистана придало то, что виновник торжества – известный ученый и невролог, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государственной премии России, главный научный сотрудник-невролог Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко Леонид Болеславович – лично присутствовал на конференции. Гости мероприятия аплодировали ему стоя.

Биография выдающейся личности связана с Казахстаном. В годы Великой Отечественной войны семью будущего профессора эвакуировали в Щучинск, в живописный край – Боровое. А в начале своего профессионального пути он работал ординатором в психоневрологическом диспансере Актюбинской области. Сегодня эта профессиональная связь продолжается. Леонид Лихтерман – академик Академии профилактической медицины Казахстана и почетный профессор Национального центра нейрохирургии. В научном журнале «Нейрохирургия и неврология Казахстана» также есть рубрика, посвященная его имени.

Поздравить юбиляра со знаменательной датой пришли представители медицинского и научного сообщества, а также государственные и общественные деятели. Среди почетных гостей были экс-председатель Сената Парламента РК, экс-государственный секретарь РК Оралбай Абдыкаримов, первый министр нефтяной и газовой промышленности РК Равиль Чердабаев, вице-министр здравоохранения РК Манас Рамазанов и другие.

– Вы вносите большой вклад не только в развитие медицины, но и в процесс межстрановых отношений, – обратился к Леониду Болеславовичу Манас Рамазанов, зачитывая поздравительные слова от имени министра здравоохранения Казахстана. – Ваш многолетний профессиональный труд занимает особое место в медицинской системе нашей страны. Глубокие знания и преданность своему делу, служение во благо людей всегда будут достойны признания. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия, счастья. Пусть каждый день будет наполнен заботой, вниманием, добрыми словами, благодарностью ваших учеников и коллег.

В рамках торжественной части Леониду Болеславовичу Лихтерману вручили медаль «Салаға қосқан үлесі үшін». Высокая награда стала заслуженным признанием многолетних заслуг и символом стремительного прогресса, который демонстрирует отечественная медицина.

– Наша конференция посвящена знаменательной дате – 95-летию профессора Лихтермана. Это имя хорошо известно каждому, кто занимается нейрохирургией и неврологией. Его профессиональный путь начинался здесь, на казахстанской земле. Имя ученого связано со становлением и развитием неврологической службы Западного Казахстана. Для нас это не просто строчка в биографии, а часть нашей общей истории, – сказал в приветственной речи президент ОО «Казахская ассоциация нейрохирургов», председатель правления АО «Национальный центр нейрохирургии» Серик Акшулаков.

Отметим, что конференция проходит в год 35-летия независимости Казахстана и отражает один из результатов развития отечественной медицины – формирование собственной профессиональной школы, укрепление высокотехнологичной помощи и активное участие казахстанских специалистов в международном научном сотрудничестве. Отсюда и высокая значимость того, что юбиляр поделился опытом и знаниями с участниками. В своем выступлении Леонид Болеславович остановился на важной теме «Нравственность и технологии в нейрохирургии». Он отметил, что в отрасли понятия «профессиональное» и «человеческое» также едины, как и философия с медициной: врач должен обладать не только техническими навыками, но и высокими моральными качествами.

В первый день конференции с докладами выступили более 20 гостей. По их единому мнению, мероприятие стало отличной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов отрасли и определения векторов дальнейшего развития нейрохирургии и неврологии.