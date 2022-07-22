Медицина постковидного периода

Как неоднократно отмечал Глава государства, здравоохранение должно отвечать на вызовы и запросы времени. Но пандемийные годы обнажили в этой области ряд глубоких, системных проблем. Об этом мы говорим с генеральным директором Алматинской многопрофильной клинической больницы, доктором медицинских наук, профессором Жумагали Исмаиловым.

– Первостепенная задача врачей – облегчить состояние наших пациентов, – начинает наш разговор Жумагали Казыбаевич, – поставить их на ноги, чтобы они могли продолжать качественно жить и работать. А в глобальном масштабе задача отечественного здравоохранения – оздоровление общества в целом, потому что строить Новый Казахстан должны здоровые люди.

По данным Всемирной организации здравоохранения, до недавнего времени свыше 10 миллионов человек в год уходили в мир иной только по причине инсульта и инфаркта. Огромная цифра! Переломить ситуацию позволили новые технологии в медицине, которые пришли и к нам в Казахстан. Сейчас, например, операции по шунтированию сердца или стентирование сосудов стали уже привычным делом, а ведь еще лет десять-пятнадцать назад об этом мы могли только мечтать.

Не случайно, когда я был директором департамента лечебно-профилактической работы Ми­нистерства здравоохранения РК, мы с коллегами, выполняя поручение Главы государства, занялись подготовкой программы развития кардиологической и кардиохирургической службы в республике, успешно защитив ее на уровне Правительства. Тогда было выделено 25 миллиардов на развитие кардиохирургии в стране. Должен сказать, это самая успешная отрас­левая программа в отечественном здравоохранении, позволившая в результате увеличить в стране продолжительность жизни и снизить общую смертность.

– Как я понимаю, сейчас к этим проблемам присоединилось множество других, потому что клиника, которой Вы управляе­те, – многопрофильная...

– Вы правы. В работе нашей клиники, как в капле воды, отразились проблемы современного отечественного здравоохранения, которые особо стали видны в последние два года «эпохи ковида». Впрочем, это началось значительно раньше, когда крен пошел больше в сторону реформирования финансирования, причем в отрыве от организации основной лечебной работы, в то время как основная миссия здравоохранения – это обеспечение качества и доступности медицинской помощи.

Согласитесь, для пациентов по большому счету все равно, откуда в клинику поступают деньги – от министерства, от акимата, от фондов либо из других источников финансирования, аппендикс все равно будет находиться в правой подвздошной области и его все равно надо будет удалять. Поэтому, как только пациент поступает в больницу, он должен своевременно получить от врачей обоснованно сформулированный диагноз, качественное своевременное лечение, реабилитацию и уйти из клиники максимально здоровым человеком.

С этой позиции и надо выстраи­вать траекторию развития отечественного здравоохранения, правильную организацию лечебной работы, причем всех служб, их взаимодействие и синхронизацию. А финансовые и другие инфра­структурные инструменты должны обеспечивать правильно организованную лечебно-профилактическую работу отрасли.

– А когда Вы приняли столь сложное больничное хозяйство, удалось выстроить подобную систему в рамках отдельно взятой клиники?

– Еще не до конца, многое надо сделать. Это не просто больница, не просто клиника, а крупный социальный проект, который в ближайшей перспективе должен стать университетской клинической базой для развития академического медицинского направления не только в Казахстане, но и в Центральной Азии.

– Надо ли понимать, что Вы и коллектив – в какой-то степени первопроходцы, и вам многое приходится делать впервые?

– К сожалению. Я говорю «к сожалению», потому что не видел в доступных источниках анализ проектов объектов государственно-частного партнерства. Мы не знаем, сколько их всего по республике реализуется, как они финансируются, каковы их результаты? Этого ничего нет. В то же время такие исследования просто необходимы, чтобы принимать правильные управленческие решения, в том числе на уровне республики. Не секрет, что сейчас практика государственно-частного партнерства в медицине понимается неоднозначно. Но ведь любую хорошую идею можно дискредитировать, хотя, на мой взгляд, идея ГЧП правильная, потому что она предполагает в условиях дефицита бюджета (а это всегда присутствует) привлекать частный капитал и частный менеджмент, создавая тем самым лучшие условия и для пациентов, и для персонала.

Если же говорить конкретно о нашей клинике, то два года назад, в 2020 году, мы заявились в конкурсе и получили право участия в подобном проекте. А до этого ситуация здесь была очень плачевная: до передачи нам больница находилась в состоянии кредиторского долга, который составлял порядка 890 миллионов тенге. Будучи областной больницей третьего уровня, она не прошла национальную аккредитацию, что означало: стандарт оказания услуг здесь не соответствовал национальному уровню. Больница выполняла всего лишь два вида высокотехнологичных операций, хотя находится в мегаполисе, где есть огромный медицинский потенциал.

– Отставания были по всем направлениям...

– Естественно, в первую очередь нам пришлось решать финансовые вопросы, чтобы клиника окончательно не обанкротилась. Вместе с этим было немало и других проб­лем, в том числе жизнеобеспечения больницы. Дело в том, что она питается от скважины, то есть нет централизованного водоснабжения. А это уже, как говорится, на грани фола. Плюс к этому клиника не имела автономного энергопитания, его не было даже в хирургическом блоке, где оказывается экстренная хирургическая помощь. В первое время мне постоянно приходилось сталкиваться с тем, что практически каждый день то или иное оборудование выходило из строя: оказалось, не в порядке элементарная система электропитания и защиты. И так далее, и так далее…

– То есть приходилось по ходу дела решать вал каждодневных проблем и при этом вытаскивать клинику из долговой ямы...

– Да. Поэтому первое, что я сделал, так это провел анализ хозяйственной и финансовой деятельности, чтобы погасить кредиторский долг и вывести клинику на положительное сальдо, выражаясь финансовым языком. Это удалось сделать за первый год нашей работы. Более того, мы увеличили финансирование на 40%, подготовили клинику к прохождению национальной аккредитации, и впервые за всю историю больницы не только прошли ее, но и получили первую категорию.

– К чему обязывает первая категория?

– К высокому уровню качества оказания медицинских услуг. Помните, я вам сказал, что раньше выполнялись всего два вида высокотехнологичных операций, мы довели их до 12. Начали активно внедрять высокотехнологичные операции в области кардиологии, нейрохирургии, расширили спектр оперативной помощи по ортопедии. Конечно, это требует и высокого мастерства врачей. Но нас очень сдерживают старая инфраструктура и изношенное оборудование.

– Зданию же порядка 70 лет?

– Да, но и в этих условиях мы стараемся привести все в соответствие с современными требованиями – начали открывать новые отделения, например, выхаживания новорожденных с различными патологиями, в том числе недоношенных, с малым весом… Раньше таких малышей вопреки логике отправляли в больницу Илийского района. Это из областной-то больницы! Открыли департамент обеспечения качества оказания медуслуг, усилили его госпитальными эпидемиологами, экспертами по качеству, проводили обучение, тренинги. И все это, конечно, дало свои результаты.

– Я знаю, у Вас большие планы на будущее...

– Это так. В течение прошлого и нынешнего годов была разработана проектно-сметная документация на строительство двух новых корпусов на 360 коек. Первая очередь строительства – это корпус, где будут лечить респираторные инфекции, поэтому он будет с боксированными палатами, с подводом кислородных линий, со своей реанимацией… Вторая очередь – основное четырехэтажное здание с приемными отделениями общего и акушерского профиля, с экстренной ангиографической лабораторией, с современным операционным блоком, реанимацией. Его строительство начнется в самое ближайшее время. Тем самым клиника будет полностью инфраструктурно обновлена.

– Жумагали Казыбаевич, вот если взять такой крупный город, как Алматы, например, то там в медучреждениях идет специализация – есть клиники кардиологические, офтальмологические, есть роддома, клиники сосудистой хирурги, онкологические и так далее. У вас все сконцентрировано в одном месте. Это советское наследие?

– Я считаю, что моноклиники – не лучшее решение проблемы. Что касается советского наследия, то в советском здравоохранении было много хорошего, от чего не следует отказываться. Если же брать зарубежный опыт, то в основном это университетские клиники третьего уровня, многопрофильные, что выигрышно прежде всего для пациентов.

Монопрофильные клиники всегда в зоне риска в том плане, что там сосредоточены специалисты одного профиля, и в случае необходимости им приходится либо переводить больных в другие больницы, либо приглашать к себе специалистов других профилей. Поэтому мое твердое убеждение – надо идти по пути создания многопрофильных клиник.

– Клиника подразумевает и ведение научных исследований, обучение студентов...

– Конечно. Мы входим в группу компаний Международной медицинской школы, наш проект ГЧП, как я уже сказал, имеет академический характер. Кроме того, мы входим в группу компаний, которая управляет сетью университетов и клиник в разных странах ближнего и дальнего зарубежья, участвуем в различных мультицентровых исследованиях. Кстати сказать, новые клинические корпуса строятся с учетом того, что это будет хорошая не только лечебная, но и учебная, научно-исследовательская база для университетов. В будущем мы намерены решать задачи прикладной и фундаментальной медицинской науки. Но уже сегодня Алматинская многопрофильная клиническая больница является базой для университета имени С. Д. Асфендиярова, для Высшей школы общественного здравоохранения, для Казахстанско-российского университета, Каспийской международной медицинской школы, то есть мы уже работаем с ведущими вузами страны

– Что сейчас для Вас в приоритете?

– Кроме того, о чем я уже говорил, мы готовимся к открытию кардиохирургического отделения. Планируем оказывать помощь и детям при различных патологиях. У нас есть перинатальный центр, отделение неонатологии, патологии новорожденных. В перспективе планируем развитие педиатрического направления. Проблем много, но мы живем, работаем, строим планы на будущее.