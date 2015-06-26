Свежий выпуск Медицина пятизвездочного уровня Алевтина ДОНСКИХ, Алматы – Анкара – Алматы

Как удалось Турции, которая никогда прежде не позиционировалась как глобальный медицинский центр, так быстро выйти в лидеры?



…Плюс сервис

Когда пару лет назад Турецкая ассоциация медицинского туризма (ТНТС) пригласила казахстанских журналис­тов посмотреть клиники, я не могла предположить, что они вызовут такое неподдельное удивление. Тогда мы объехали полтора десятка различных медицинских центров – частных и государственных – в Стамбуле и Измире. Прекрасно оснащенные современные медицинские центры, больницы, поликлиники, университетские госпитали. Везде – доктора высокой квалификации и высочайший, пяти­звездочного уровня медицинский сервис. Именно сервис и современный, авторский арт-дизайн интерьеров, отсутствие даже намека на больничную унылость и запах. И это еще пару лет назад позволяло говорить скептикам, дескать, они берут сервисом, а вот какова у них сама медицина? Теперь, отправляясь в «медицинский» пресс-тур в Анкару по приглашению ТНТС, я хотела посмотреть, не затмил ли сервис медицину. Ведь легко заявить программу, но непросто ее реализовать, последовательно и успешно проходя этап за этапом.

Стартовав в этом деле в начале «нулевых годов», Турция за 10 лет реформ ворвалась в первую десятку. Теперь – третья позиция в мире. Нынешние пресс-тур и форум, который проводила ТНТС, как представляется, ответили на многие скептические прогнозы, показав в полной мере результативность реформ в здравоохранении.

Мне хотелось не только посмотреть клиники, но и услышать ответ на воп­росы, благодаря чему в столь не характерной для страны сфере удалось совершить подлинный прорыв. В этот раз нам показали такие медицинские центры в Анкаре, как Medicana и Koru, Bayındır и Güven, Liv и Memorial, Medical Park и Lokman Hekim, ETU. Практически все – новые, можно сказать новейшие с точки зрения оснащения. Уровень пяти звезд, как не раз подчеркивали доктора.

«Анкара стала брендом медицинского туризма». Это заявление исполнительного директора ТНТС Мери Истироти на форуме ассоциации имело все основания: в столице 85 крупных медцентров, из которых 35 – частные. В целом по Турции, отметила М. Истироти, открыто более 600 специализированных больниц. Она обозначила и ключевые принципы построения медицины: эффективно работать в ограниченных финансовых возможностях; использовать самые современные ноу-хау и технологии; очень продолжительная и основательная подготовка специалистов, в том числе и за рубежом. Еще важный компонент: программы обмена врачей и поддержка научно-исследовательских работ.



Всесезонное направление

Вице-президент ТПП Анкары Корай Гюнгер Санал обозначил те задачи, которые ставит страна: к 2023 году – столетнему юбилею рес­публики – выйти на 2 млн иностранных пациентов в год и доход до 20 млрд долларов. Он же, впрочем, как и другие выступающие, говорил о тех задачах, которые необходимо решить не только в здравоохранении, но и в сопутствующих сферах. Например, развивать аэропорт Анкары, который должен принимать до 10 млн пассажиров прямых рейсов. Уже в текущем году будет 27 прямых сообщений в столицу Турции из разных точек мира. Каждый год к их перечню будет добавляться несколько маршрутов. Нужно не только смот­реть, как течет вода, но и использовать ее течение с выгодой для себя, заметил спикер. Суть изречения ясна: рационально и бережно использовать все богатства, данные природой, географией, сделав турецкое направление для иностранцев всесезонным.

Кстати о воде. Выступавшая на форуме специалист международного отдела министерства экономики Турции Алев Айдын говорила о потенциале 1 500 термальных источников. Это 7-е место в мире. Как отметила экономист, это позволит открыть в стране еще около 100 тыс. койко-мест. Министерство экономики, отметила она в интервью нашей газете, одно из ведущих ведомств, которое оказывает прямую поддержку медицинскому туризму. В первую очередь в вопросах его продвижения как странового бренда, в развитии международных контактов, в организации форумов. В нынешнем форуме, кстати говоря, приняли участие более 150 делегатов из нескольких десятков стран. В основном – практикующие врачи, руководители медучреждений, представители госорганов, СМИ.

И только этим роль ведомства не ограничивается: программа развития медтуризма связана с реформой здравоохранения. Инвестиции в отрасль – государственные и частные – за 10 лет превысили 30 млрд долларов. Их отдача уже реальна. Как сказала Алев Айдын, в 2014 году Турцию посетили около 700 тыс. иностранных пациентов, доход составил около 5 млрд долларов. Это рост: в 2012 году в стране пролечились 617 тыс. иностранцев, полученный доход – 4,2 млрд долларов. На 2018 год ориентиры таковы: 1 млн пациентов, доход – 10 млрд долларов.



Не пролить ни капли

Ну и еще раз к вопросу паритета сервиса и медицины. Если два года назад в Турции 43 клиники имели международную аккредитацию Joint Commission International, то в 2015 году уже 54 клиники были с JCI-аккредитацией. Для непросвещенных: JCI подтверждает международный уровень медицинского обслуживания учреждения и позволяет ему оказывать услуги пациентам из любой точки мира.

– Сегодня 54 страны развивают медицинский туризм, – напомнил глава правления ТНТС Эмин Чакмак. – Турция смогла выйти в лидеры благодаря тому, что смогла предложить недешевую, но качественную медицину по реалистичным ценам.

Современная турецкая медицина – это мощный кластер. Он объединяет медицинскую сферу и все сопутствующие ей отрасли, без которых сервис не будет полноценным: термальные центры и СПА, науку и университетские клиники, лаборатории и гостиницы, транспортные, логистические, юридические, переводческие, посреднические службы. Что отражает и сама ТНТС, в которую, по словам господина Чакмака, входит 341 организация. ТНТС представлена в 94 странах – от Новой Зеландии и Канады до стран Центральной Азии. Всего открыто 150 офисов. В том числе и в Казахстане. Казахстанский офис возглавляет Халида Садыкова. Забегая вперед скажу, что это один из лучших региональных офисов по оценке руководства ТНТС. На форуме за вклад в развитие сотрудничества двух стран госпожа Садыкова была награждена призом ТНТС и назначена директором сетевых офисов в странах СНГ.

Медицинский туризм в Турции представлен четырьмя основными направлениями: оздоровительный; термальный и СПА; пенсионное здравоохранение; здоровый образ жизни. Основная специализация – онкология, кардиохирургия, трансплантация органов, ортопедия, пластическая и реконструктивная хирургия, ЭКО, офтальмология. Но этим их спектр не ограничивается.

– Медицинские услуги для иностранных пациентов оказываются в 18 городах, – рассказал Э. Чакмак. – Наша база – более 2 000 частных больниц и клиник почти на 100 тысяч мест. Мы обеспечиваем пациентам всю необходимую поддержку – от приезда в страну до отъезда домой. При этом еще в течение 6 месяцев пос­ле завершения процедур человек находится под защитой Минздрава Турции. Турецкие и иностранные пациенты имеют одинаковые права. Предусмотрена система скидок. Есть поддержка при организации перелетов, поскольку наш партнер – авиакомпания Turkish Airlines. Все больницы, предоставляющие услуги иностранным пациентам, имеют аккредитацию Минздрава Турции, которое контролирует правила оказания услуг и цены. Помимо JCI-аккредитации, они аккредитованы и THTC. В последнее время Министерство экономики подготовило специальную программу поддержки отрасли. Так, на 50–70% компенсируются расходы по организации различных мероприятий.

Кстати говоря, этот подход – оценить кластер комплексно, очень по-турецки. Например, подсчитано, что до 1 млрд человек находятся на расстоянии около 5 часов лета прямыми авиалиниями до ведущих медицинских и курортных центров Турции. Этому служат 290 международных и 45 внутренних рейсов. И этим удобством многие пользуются. Не скупятся турки и на исследования запросов пациентов со всего мира, они активны в Интернете. Ну а долгосрочная цель ТНТС – стать моделью организации в этой сфере здравоохранения для всех граждан мира.

Очень многие участники форума говорили о том, что позволило сделать медицинский туризм национальным брендом страны.

– В год мы обслуживаем более 80 тысяч случаев по всему миру, – рассказывает руководитель отдела маркетинга группы Remed Assistance Илимшан Фейзуллах. – Чтобы достичь высокого уровня сервиса в компании, все отделы работают в тандеме. В том числе отделы колл-центра, координации и логистики, медицинской экспертизы, юридической поддержки, маркетинга и переводческий. Наша организация в этой сфере работает с 1993 года. Хотелось бы отметить, что мы также сотрудничаем с ТНТС.

Remed Assistance помогает пациентам с организацией лечения в Турции и в других странах мира. Как отмечает Илимшан, который родом из Алматы, поток клиентов растет. И только из Казахстана ежегодно к ним обращается более 15 тыс. человек.

Кстати, турецкие доктора учатся не только в США или Европе. Там же на форуме мы познакомились с врачом- консультантом Ильке Озер из клиники Lokman Hekim Hastaneleri. Она сов­сем недавно окончила Алматинский медицинский институт им. Асфендиярова и очень довольна полученным образованием.

В подтверждение проводимой в Турции толерантной языковой и национальной политики можно привес­ти большое число иностранных специалистов в клиниках. Так, Мирлан Кабылбеков родом из Кыргызстана. В свое время он приехал учиться в Турцию. Теперь он – координатор по странам Центральной Азии и России в крупнейшей сети клиник Liv. По его словам, к ним ежемесячно обращаются 15–20 пациентов из Казахстана. Есть пациенты из Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана. Отвечая на вопрос о том, что позволило Турции сделать такой рывок, он не задумываясь отвечает – государственная политика.

– Она началась во времена президента Тургута Озала. Именно тогда он направил успешных медиков в ведущие клиники Америки, финансируя их учебу и многолетнюю практику за счет государства, – говорит Мирлан. – Когда же в Турции стали открываться частные клиники, они вернулись в страну, составив цвет национальной медицины. При этом благодаря проводимой реформе, поддержке частных инвестиций в здравоохранение клиники стали оснащаться самым сов­ременным оборудованием, использовать передовые технологии. Я знаю, что и Казахстан идет по пути реформ здравоохранения. Многое уже сделано. Развивается в Казахстане онкология, которая сейчас хорошо оснащается и финансируется. Казахстан себе это может позволить. У докто­ров из республик Центральной Азии есть возможность проходить кратковременные стажировки у нас. А когда в нашей сети появится университетская клиника, то практики станут более продолжительными.



«Хобби моей души»

Кстати, именно в Liv Hospital была сделала благотворительная операция 17-летней алматинке Кристине Кряжевской. А сейчас, как поделилась с нами побывавшая в пресс-туре блогер, волонтер Эля Алиева, благодаря ТНТС с госпиталем достигнута договоренность о бесплатном лечении еще одного ребенка. На поездку Кристине, когда госпиталь согласился сделать ей операцию, Эля помогла собрать деньги через соцсети.

– Откликаются на просьбы о помощи сотни, тысячи неравнодушных людей, – говорит Эля Алиева. – В эту поездку мы встречались со многими турецкими клиниками, которые участвовали в форуме. Мы надеемся, что вместе с ТНТС нам удастся отправить на бесплатное лечение еще не одного ребенка.

Благодаря помощи людей – подпис­чиков Эли – пролечено уже больше 30 детей. Но помощи ждут еще более 40 маленьких пациентов. Эля – бывший банкир. Начала заниматься благотворительностью несколько лет назад в священный месяц Рамадан. И теперь считает благотворительность хобби своей души. «Теперь мы решили создать благотворительную организацию, чтобы помогать людям», – поделилась она планами.

…Ну а итоги поездки мы подводили по пути в Алматы с двумя известными казахстанскими врачами – профессором, доктором медицинских наук Сауле Нукушевой и директором ТОО «Медицинский лазерный центр» Расулом Дюсеновым. Оба они отмечали прекрасное оснащение турецких клиник. Например, у них есть несколько новейших роботов da Vinci. Особенно хорошо оснащены онкологические центры. Причем в них развита ранняя диагностика онкозаболеваний и достигнут высокий показатель их излечения. Оба доктора отметили высокую активность инвесторов и большой приток частных инвестиций в отрасль, отличную организацию работы учреждений и огромную поддержку государства.

Все это – основа успеха такого бренда, как медицина Турции и медицинский туризм. И это тот опыт, с которым хорошо бы ознакомиться и нам.