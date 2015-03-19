Медицина шагает вперед

Многопрофильный комплекс, входящий в структуру Медицинского центра Управления делами Президента РК, располагает общей площадью 84 тыс. кв. метров и включает в себя 13 зданий, 4 поликлиники на 1 000 посещений в смену, 35 структурных подразделений, а также стационар на 200 мест.Нурсултан Назарбаев отметил, что уникальное медицинское учреждение отвечает всем современным требованиям, включая надлежащую профессиональную компетенцию персонала, высококлассное оборудование, функциональное здание со всеми необходимыми секциями.Президент подчеркнул важность дальнейшего развития сферы здравоохранения, что положительно влияет на качество жизни населения страны.– Казахстанцы ездят для лечения за рубеж, а с появлением подобных комплексов туристический медицинский поток будет направлен в нашу страну. Все условия для полноценной работы здесь созданы, теперь вам нужно качественно выполнять свои задачи и улучшать здоровье населения, – сказал Глава государства.В свою очередь работники учреждения поблагодарили Нурсултана Назарбаева за внимание к вопросам развития здравоохранения, отметив, что работа в подобном уникальном комплексе является для них большой чес­тью и ответственностью. Они также заверили Президента Казахстана в готовности оказать населению квалифицированную медицинскую помощь.Коллектив, а в учреждении работает высококвалифицированный персонал, включая 11 докторов и 24 кандидата медицинских наук, безмерно гордится своей клиникой. Еще бы, ведь этот комплекс располагает абсолютно всеми возможностями для того, чтобы определить состояние пациента на самом высоком уровне, а также разработать и внедрить эффективные методики по восстановлению здоровья. В составе комплекса имеется уникальный диагностический блок и отделение ядерной медицины, первая в стране гибридная операционная, позволяющая проводить одновременно две операции, ряд специализированных операционных. Мониторинг и управление основными системами жизнеобеспечения зданий медицинского комплекса и их инфраструктурой осуществляют­ся автоматически.– Здесь сосредоточено большое количество медицинской техники от ведущих производителей – более 8,5 тысячи единиц, иначе говоря, до 40% вложенных средств пошло на самые высокотехнологичные медицинские аппараты, – говорит руководитель Медицинского центра Управления делами Президента РК Валерий Бенберин. – Огромное внимание уделено подготовке кадрового потенциала – за последние четыре года более 700 специалистов прошли обучение в медицинских учреждениях дальнего и ближнего зарубежья. Здесь будет обобщен и использован опыт всей мировой медицины, мы пригласим к сотрудничеству ведущих докторов. И сегодня можно с уверенностью сказать, что клиника Медцентра способна обеспечивать высокое качество медицинских услуг, внося большой вклад в реализацию поставленной Президентом задачи по вхождению Казахстана в число 30 развитых стран мира.В клинике, в которой медицинскую помощь могут получить не только государственные служащие, но и любой казахстанец по квоте, за первую неделю уже выполнено 17 операций. Наверняка эти люди счастливы, потому что поправили свое здоровье. Но не менее счастливы и сами хирурги, выполнившие эти операции. Как рассказывает главный хирург клиники Серик Токпанов, ему приходилось бывать во многих стационарах Европы, Америки и, видя богатство оснащения, вздыхать, а успеет ли он поработать в таких же условиях. И вот сегодня мечты сбылись: позади изнурительные и для пациента, и для хирурга полосные операции, потому что в арсенале казахстанских докторов теперь есть вся аппаратура для проведения малоинвазивных операций, внедрения других технологий. И не менее важное, о чем доктора непременно напоминают, – высокоспециализированная медицинская помощь оказывается не только в столице, но и в регионах, где также открыты и работают современные клиники.